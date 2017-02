Departamento de patrimônio do Inter-SM aguarda vistoria da Baixada na próxima quarta

Casa alvirrubra 24/02/2017 | 20h40 Atualizada em

A previsão do Inter-SM de que a vistoria dos bombeiros no Estádio Presidente Vargas seria feita durante esta semana não se concretizou.

Porém, segundo o departamento de patrimônio do clube, a visita foi marcada para a próxima quarta-feira, quando bombeiros e Brigada Militar devem avaliar a Baixada e liberar ou não a casa alvirrubra.

Depois disso, restará o alvará sanitário e o laudo técnico estrutural. Estamos a pouco mais de uma semana do início do campeonato e a 16 dias do primeiro jogo do Inter-SM em casa.