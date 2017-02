Deborah Rosa emprestará a voz para sons da Pimentinha e do Rei

Música boa 08/02/2017 | 10h07 Atualizada em

Espetáculo "Saravá" terá EP promocional e CD com parte do repertório, antecipa a intérprete

Espetáculo "Saravá" terá EP promocional e CD com parte do repertório, antecipa a intérprete Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo

Cantar, interpretar ou fazer qualquer outra manifestação artística sempre foram paixões para Deborah Rosa. Com mais de 20 anos dedicados à música, a cantora é reconhecida pelo seu talento em todo o Estado. E, neste ano, ela promete surpresas.

A primeira atividade será no comecinho de março, quando a cantora irá participar da 6º edição do Santa Maria Canta Elis, dirigido pelo músico, Janu Uberti.

Filme "50 Tons Mais Escuros" tem pré-estreia na cidade



E logo após, ainda no primeiro semestre deste ano, Deborah estreia Saravá. O espetáculo vai entrelaçar performance, música, artes visuais e tecnologia. Além disso, ganhará um EP divulgação, e um CD, com um número menor de músicas do repertório. Com uma agenda bem organizada, a cantora também fala sobre um terceiro projeto, do qual ainda não pode passar muitas informações.

– Ele vai juntar os momentos mais interessantes da história da música de Santa Maria. Vai resgatar as coisas que se perderam, como nos tempos de bares antigos, como Belos e Malditos – adianta, mantendo o mistério.

Nos últimos anos, cantora já fez tributo a cantoras do rádio e a nomes como Alcione e Clara Nunes (foto) Foto: Ronald Mendes / Agencia RBS

E para fechar o ano em grande estilo, a artista organiza Uma Rosa Para o Rei, um especial em homenagem a Roberto Carlos. Os ensaios começarão em agosto, e a previsão de estreia é para o mês de novembro. Com um público maduro e clássico, Deborah acredita que o espetáculo fará sucesso.



Colaborou Karen Borba