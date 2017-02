De empresário a gourmet: a nova fase de Vadson Schefer

Gente daqui 16/02/2017 | 11h24 Atualizada em

Depois de 26 anos administrando restaurantes, bares, cafés e até uma rádioweb, o diretor de marketing Vadson Schafer encontra satisfação na área gastronômica. Apaixonado pelo ramo desde os 10 anos, o empresário sempre procurou fazer cursos e tirar suas dúvidas com chefs renomados. Hoje, Vadson é proprietário do Coyote Original Food, que produz eventos de gastronomia com profissionais conceituados, como workshops, jantares e degustações.

Atualmente, o empresário também é dos colunistas do site Rede Sina, onde escreve suas receitas e explica detalhadamente o preparo do alimento, desde a escolha da matéria-prima até a finalização. O cozinheiro ainda trabalha na produção de material para seu canal no You Tube, que tem o mesmo nome de sua empresa. Lá, ele publica vídeos que mostram o passo a passo de seus pratos.

A nutricionista Kathia Abreu Domingues e a chef Juliana Costa em uma das edições do Coyote Original Food Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

Mas se engana quem pensa que a cozinha é a única paixão da vida do empresário. Além das atividades envolvendo o Coyote Original Food, ele também cuida da comercialização de patrocínios, criação e desenvolvimento de eventos do time Universitário Rugby Santa Maria.

– Estou me dedicando ao Rugby Day, que vai unir o rúgbi e a gastronomia. Mas, por enquanto, só posso adiantar que haverá um restaurante secreto com 10 lugares e local para gravação dos programas de gastronomia – revela.

Trabalhando em áreas que sempre foram seu sonho, hoje, Vadson se diz completamente feliz e realizado com suas conquistas. E adianta que outra de suas metas para o ano é começar a publicar vídeos de suas viagens no seu canal no You Tube, mostrando a gastronomia de cada local.





Colaborou Karen Borba