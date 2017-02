Da arte do samba ao samba da arte

Talentos daqui 13/02/2017 | 10h00 Atualizada em

O artista visual e carnavalesco Luciano Santos está agora cuidando dos preparativos para o desfile da Estação Expresso, de Cachoeira do Sul. O trabalho iniciou em janeiro e, agora, Santos está dando os últimos retoques na produção dos figurinos para 250 integrantes, com temática centralizada no povo cigano.

Após a passagem do mês mais agitado do ano, o artista plástico voltará a participar do Brique da Vila Belga. Se no ano passado, suas flâmulas com imagens de santos foram sucesso, neste, seu objetivo é expor bijuterias e santos usáveis.

– Ainda estou estudando quais tipos de bijuterias. Depois do Carnaval, volto à produção artístico-visual – promete.

Deborah Rosa emprestará a voz para sons da Pimentinha e do Rei



Também para esse ano, o artista projeta, junto com a designer e fotógrafa Bibiana Silveira, a criação de uma editora de livros artesanais. Eles pretendem trabalhar com clássicos da literatura brasileira em encadernações especiais.

E em 2017, depois de dois anos, Luciano voltará a expor individualmente. Com projeto aprovado no edital do Museu de Artes de Santa Maria (Masm), ele retorna com a performance de Travessia – projeto que ele já havia apresentado, em agosto do ano passado, no Brique da Vila Belga.

– Vou fazer uma instalação no Masm, juntando questionamentos religiosos enquanto profissão, e todos os meus questionamentos artísticos enquanto Carnaval – adianta Santos.



(Colaborou Karen Borba)