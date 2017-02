Ctism coleciona 50 anos de histórias e de conhecimento em Santa Maria

Educação 13/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Em 4 de abril de 1967, o então reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), José Mariano da Rocha Filho, realizou um de seus maiores sonhos. Nesse dia, há quase 50 anos, foi fundado o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (Ctism). Agora, prestes a celebrar meio século de atividades, a escola conta com centenas de alunos, 87 professores e 44 cursos técnicos administrativos em educação, além de graduação e pós-graduação. Tudo em uma estrutura que oferece mais de 20 laboratórios, distribuídos em uma área total construída de mais de 10 mil metros quadrados.



– A escola começou bem pequena, humilde, com dois cursos: mecânica e eletrônica. Também eram poucos professores. Porém, os que lecionavam aqui vestiam a camiseta e amavam o que faziam – recorda João Paulo Vizzotto, professor de mecânica de 1970 até 2012.

Foto: Gabriel Haesbaert / DSM

Com mais de quatro décadas dedicadas ao ensino, ele viu a escola crescer e se tornar referência na educação técnica e superior nos últimos anos. Ele lembra que, em 2008, por meio da verba do programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), o Ctism, que foi beneficiado com um investimento de R$ 7 milhões, deu um salto em termos de estrutura e aumentou o número de cursos. Hoje, o colégio é um dos mais qualificados da área no Estado.



Para celebrar a data especial, desde o ano passado, estão acontecendo 50 atividades comemorativas aos 50 anos. Uma delas foi o lançamento do novo site da instituição (ufsm.br/ctism), na segunda-feira passada.De acordo com o diretor do colégio, Luciano Vilanova, entre os objetivos da reformulação, estavam o desejo de incluir novas informações para tornar o site mais completo, além da atualização das informações já existentes.

– O portal passa a ter a navegação mais moderna e organizada – diz o diretor.



Entre outras atividades que já ocorreram em 2016, alusivas ao cinquentenário, está o lançamento do selo dos 50 anos, criado pelo designer Marcel Jacques, do Núcleo EAD. Segundo ele, a arte faz referência à UFSM, ao arco, à trajetória e ao desenvolvimento do Ctism ao longo das cinco décadas. Além disso, estão previstos até abril deste ano, um concurso de crônicas, seminários, exposições, um documentário produzido pela TV UFSM, uma oficina de charge, atividades solidárias envolvendo os alunos e o jantar dos 50 anos, que será realizado em 4 de abril, na casa de festas Bianco Nero, anexo à Fadisma.





Cursos Oferecidos



Há 50 anos, os alunos tinham de se dividir entre duas áreas: mecânica e eletrônica. Hoje, o Ctism oferece cursos superiores de tecnologia, um em Redes de Computadores e outro em Fabricação Mecânica; cursos técnicos integrados ao Ensino Médio em Eletrotécnica, Mecânica e Informática para Internet; curso técnico em Eletromecânica Integrado ao Ensino Médio na modalidade ProEJA; cursos técnicos subsequentes em Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Soldagem, Automação Industrial e Segurança do Trabalho. Os dois últimos, nas modalidades presenciais e à distância. Os processos seletivos são anuais, geralmente em dezembro. Outras informações sobre os cursos e processos seletivos estão no novo site do colégio.



Encontro de Gerações

Foto: Gabriel Haesbaert / DSM

Para falar sobre suas experiências no Ctism, atuais e ex-alunos foram convidados pelo Diário a visitar a escola. Em meio à conversa e à troca de ideias, os colegas de diferentes gerações chegaram a uma conclusão: mesmo em tempos difíceis ou de desemprego, os alunos saem do colégio preparados para o mercado de trabalho. É o que garante o ex-aluno, Francisco José Mariano da Rocha, graduado no curso de mecânica no Ctism em 1974.



Filho do fundador da UFSM, José Mariano da Rocha Filho, ele afirma que foi dentro da escola que ele aprendeu que a vida de estudante não era fácil.

– Era puxado! E os professores eram extremamente qualificados. Por mais simples e humilde que a escola fosse naquela época, tinha fila de empresas renomadas nacionalmente querendo contratar os egressos do Ctism – orgulha-se o ex-aluno.



O empresário Julio Kirchhof se formou no curso de mecânica em 1973. Hoje, ele é responsável por uma empresa que fabrica os simuladores utilizados pelos Centros de Formações de Condutores (CFC) de todo o país. E, para auxiliar na demanda da fábrica, quando necessário, contrata estudantes do Ctism para estagiar em sua empresa.

– O Ctism deu o rumo para a minha vida. Me sinto privilegiado de ter passado pela escola – reconhece Kirchhof.



O jovem Jhonatan Antônio Cassol, 18 anos, se formou em eletrotécnica e, hoje, cursa a faculdade de engenharia elétrica. Para ele, ter passado antes pelo técnico fez toda a diferença para ser um aluno mais desenvolto da graduação.



De pai para filho



Gabriel Nicoli Niederauer, 17 anos, é aluno do curso de eletrotécnica integrada. Aos 7 anos, ele frequentava os laboratórios do Ctism para acompanhar seu pai, que estudava no mesmo curso naquela época. Ele acredita que, de certa forma, a curiosidade de sua infância se fez presente nesses anos e foi um grande estímulo para que ele optasse pelo ensino técnico atualmente.