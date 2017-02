Construtora fará dois residenciais com mais de 500 casas em Santa Maria

Habitação 04/02/2017 | 12h00 Atualizada em

Uma boa notícia para quem está em busca da casa própria. Uma construtora de Santa Maria já está planejando o lançamento de dois condomínios com mais de 500 casas de dois dormitórios com financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, na faixa 1,5 salário mínimo. Será na região da Faixa Nova de Camobi.

Loja do Centro seleciona funcionários



Assim que for aprovado, serão divulgados os detalhes. A previsão é que isso ocorra nos próximos meses, devendo gerar centenas de empregos na construção civil.

Mas atenção: essas casas não serão entregues via seleção da prefeitura nem por sorteio. Quando começarem as vendas, os interessados terão de ir a uma imobiliária para encaminhar o financiamento do imóvel pela Caixa. A vantagem será o abatimento do saldo devedor e os juros mais baixos, o que é oferecido pelo programa.