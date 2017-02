Construção civil de Santa Maria prevê retomada de obras com nova linha de empréstimo do Minha Casa 

Habitação 07/02/2017 | 10h00 Atualizada em

O anúncio do governo de criar nova linha de financiamento do programa Minha Casa, Minha Vida para famílias com renda de até R$ 9 mil injetou ânimo no setor da construção civil de Santa Maria. É que essa linha, com juros mais baixos, atinge em cheio uma grande parte dos santa-marienses com potencial de comprar imóveis, mas que não eram beneficiados por juros reduzidos.O presidente do Sindicato da Construção Civil de Santa Maria (Sinduscon-SM), Rogélio Zanini, diz que a medida serve como fomento ao setor.

– Com a crise, muitas construtoras estavam repensando a estratégia e reduziram suas equipes. Com essa nova linha de financiamento, projetos de novos empreendimentos que estavam parados voltam a ser fomentados. Quanto mais atitudes do governo, tira do sufoco esse pessoal que mais precisa (trabalhadores da construção), pois a procura por emprego é grande. E as pessoas se encorajam mais a comprar, com mais prazo e taxa mais baixa. Vai ajudar a reaquecer as vendas – afirmou Zanini.

O balanço dos empregos no setor da construção civil revela que houve um corte de 662 operários e profissionais que deixaram o mercado formal de setor desde 2014 em Santa Maria (veja quadro abaixo). Ou seja, é muita gente que perdeu a renda e teve de voltar a viver no mercado informal ou fazendo bicos.

Agora, medidas como essa de criar uma nova linha de financiamento, apesar de isoladas, começam a devolver a confiança ao consumidor, que é um dos fatores determinantes para o reaquecimento da economia. O resultado não será imediato, mas é só mais um tijolo para construir a retomada do crescimento.



