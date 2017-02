Casa de Saúde de Santa Maria suspende partos temporariamente

Saúde 09/02/2017 | 20h34 Atualizada em

Estão suspensos os partos na Casa de Saúde em Santa Maria. A comprovação ocorreu na tarde desta quinta-feira, por meio de um documento enviado pela Associação Franciscana de Assistência à Saúde (Sefas) à prefeitura informando da medida.

Na tarde de quarta-feira, a assessoria de imprensa da Casa de Saúde, disse que os partos continuavam sendo realizados normalmente no local. Porém, ao visitar o hospital na tarde de quinta, a reportagem constatou que todas as pacientes que estavam na unidade tiveram bebês entre terça e a madrugada de quarta. E que, depois disso, nenhuma criança nasceu no hospital.



Ana Paula Pereira, 28 anos, é uma das mamães. O pequeno Davi Miguel Pereira Brandão nasceu às 23h de terça. Mãe e filho esperam receber alta hoje.

Os partos estão suspensos desde a manhã da última quarta-feira. A medida foi adotada pela administração do hospital porque uma pediatra entrou em férias. Com isso, não era possível fechar a escala de trabalho de modo que houvesse sempre um profissional disponível na instituição, o que é obrigatório. Dessa forma, o Centro Obstétrico foi fechado temporariamente. As gestantes estão sendo orientadas a procurarem o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), que passou a ser a única opção pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade.

A superintendente de Atenção Especializada e Hospitalar, Liliane Mello, disse recebeu, na tarde de quinta, um ofício da administração do hospital, datado de quarta-feira, informando sobre a suspensão dos partos. O documento diz que "tem por objetivo informar que, do dia de hoje (quarta-feira) até o dia 20 do corrente mês, não haverá médico neonatologista na Casa de Saúde. Foram várias as tratativas para que não houvesse essa lacuna nessa área de tamanha relevância, porém, sem efeito satisfatório. Pedimos desculpas pelo transtorno e permanecemos à disposição caso haja necessidade de esclarecimentos."

A Casa de Saúde pertence ao município que terceiriza a gestão, atualmente feita pela Sefas, por meio de um convênio com a prefeitura. A superintendente informou que o caso será encaminhado aos fiscais municipais que analisarão se houve ou não quebra de contrato entre a instituição e o município e tomarão as devidas providências.

O caso veio à tona depois que as gestantes que teriam seus bebês na Casa de Saúde começaram a ser orientadas a procurarem o Husm. Já no primeiro dia da suspensão dos partos na Casa, os corredores do Husm ficaram superlotados de grávidas esperando pelo momento do parto em cadeiras de macas.

Na tarde de quinta, o Husm informou, por meio de sua assessoria, que solicitou que a Casa de Saúde recebesse as pacientes depois dos partos, mas o pedido foi negado. O Husm também informou que providenciará macas extras para acomodar as gestantes que aguardavam em cadeiras. Havia 23 mulheres internadas no Centro Obstétrico. Destas, sete tinham recém-nascidos. O centro tem nove leitos pré-parto e três pós-cirúrgicos.