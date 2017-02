Campanha de financiamento quer viabilizar livro de contos de suspense sobre Santa Maria

No Catarse 20/02/2017 | 14h01 Atualizada em





A designer Jéssica Dalcin da Silva está envolvida em um novo e estimulante projeto: a campanha de financiamento coletivo para a publicação de Sussurros da Boca do Monte. Trata-se de uma coletânea de contos de suspense e fantasia que se desenrolam em cenários santa-marienses, nascida de uma disciplina do curso de mestrado em Patrimônio Histórico e Cultural.

A organização é de Jéssica, que convidou um timaço para escrever as histórias: Andrio Santos, AZ Cordenonsi, Enéias Tavares, Fábio Brust, Wagner Serafini, Luciana Minuzzi, Luísa Dalcin, Maurício Brum, Nikelen Witter, Orlando Fonseca, Pedro Brum Santos e Rafael Reinehr.



Foto: arquivo pessoal / arquivo pessoal

O livro, que traz uma nova proposta para falar sobre o conceito de conservação patrimonial, está pronto, mas precisa de R$ 15 mil para ser impresso. Quem quiser apoiar a iniciativa deve visitar a página da campanha no Catarse e fazer doações a partir de R$ 15.

As colaborações dão direito a brindes, como exemplares dos livros, camisetas, canecas etc. A campanha vai até 8 de abril e, se a meta de arrecadação for superada, as recompensas serão estendidas a toda a cidade: estão previstas impressão de novos exemplares, oficinas com os autores em escolas do município e criação de um suplemento escolar para uso do livro em sala de aula.