Bruninho: o novo nome do sertanejo romântico de Santa Maria

Música 03/02/2017 | 12h01 Atualizada em

Aos 28 anos, Bruno Bitencourt pode ser considerado um rapaz bem-sucedido. Formado em Educação Física, há um ano ele abriu sua própria academia de ginástica e uma empresa que vende refeições congeladas em Santa Maria e na sua terra natal, Caçapava do Sul.

Mas apesar de trabalhar diariamente das 7h às 22h, o jovem empresário alimenta aspirações de sucesso em uma terceira área: a música. A relação com a arte começou ainda na faculdade.

– Comecei em rodas de música na faculdade, entre amigos, até montar uma banda. Me tornei, além de músico, produtor, fechando shows e planejando o futuro da banda – conta.

Nos últimos anos, ele tocou na banda Conspiração e foi vocalista da Contrariô, ambas de samba e pagode. Porém, em outubro passado, ele se lançou em carreira solo, adotando o estilo sertanejo romântico e o nome artístico de Bruninho.

De lá para cá, ele investiu dinheiro do próprio bolso para gravação do single e de um videoclipe (dirigido por Mario Finard) de sua primeira canção autoral, Nada de Você. E, apesar de ser conhecido na área, a trajetória tem sido árdua:

– As pessoas apostam, geralmente, em quem já está no topo. Então, começar do zero te desafia a, além de fazer arte, provar nossa qualidade e profissionalismo.

A persistência de Bruninho rendeu frutos. Seu nome já é conhecido em casas noturnas de Santa Maria e região e, no próximo dia 25, ele será uma das atrações do Carnaval do Avenida Tênis Clube. Ele vai tocar na mesma noite que Valesca Popozuda. E os objetivos para 2017 vão além. Ele espera lançar um CD com músicas românticas de sua autoria.



– Acredito muito nesse trabalho. São músicas que retratam o fim, a saudade, o carinho, o adeus e o recomeço de uma nova vida. Situações que todos já passaram ou ainda irão passar. Então, acho que muitos irão sentir e se identificar.