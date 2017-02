Blogueira dá dicas para comprar certo em época de liquidação

Opinião 04/02/2017 | 14h28 Atualizada em





Hello, Hello!

Que honra poder estar aqui escrevendo para vocês! Quero compartilhar algumas dicas de looks certeiros na hora de você adquirir suas roupas. Ainda mais que estamos em época de liquidação geral nas lojas de Santa Maria.

Vocês vão concordar comigo que, às vezes, gastamos com roupas que são esquecidas em nosso guarda-roupa, mesmo sendo aquela peça que virou febre entre as fashionistas e que está ¿estourada¿ por aí.



Achamos que vamos usar para sempre, mas que no fim era uma tendência passageira. Por isso, a minha dica é: ter sempre peças certeiras, para vestir de janeiro a janeiro.



Fiquem com as dicas. Espero que vocês tenham gostado.

Beijos, beijos. E até mais!



As dicas



A primeira é o famosinho slip dress (fotos abaixo). Ele já bombou no inverno passado, provando que vestido pode ser a cara da estação, sim, basta criar sobreposições espertas. No verão, nem precisa dizer que super funciona.



Foto: Pinterest / Divulgação

Foto: Pinterest / Divulgação



A segunda dica é a coringa jaqueta jeans. Você vai usá-la amarrada na cintura, com as mangas arregaçadas ou sobreposta em camisas e casacos. Ou seja: para o ano inteiro.



Foto: Pinterest / Divulgação



A saia midi chegou chegando e funciona em todas as estações. No verão, você usa com camiseta e mocassim. No inverno, com uma blusinha de gola alta e uma bota over. Além de estar super estilosa, está protegida do frio.



Foto: Pinterest / Divulgação

Foto: Pinterest / Divulgação

Foto: Pinterest / Divulgação



O mocassim é o meu xodó. Seja com calça, shorts ou saias



Foto: Pinterest / Divulgação

Foto: Pinterest / Divulgação

E, por último, a calça jeans, nossa queridinha de sempre. No verão, com uma camiseta básica. No inverno, nem precisamos dizer que fica ÓTIMA com tudo.



Foto: Pinterest / Divulgação