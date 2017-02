Bar é interditado no centro de Santa Maria

Saúde pública 04/02/2017 | 11h05 Atualizada em

Quem foi até o Bar São José, na esquina da Avenida Nossa Senhora das Dores com Rua General Neto, na região central de Santa Maria, na sexta-feira, encontrou o local fechado. Na porta, um cartaz avisava: "Termo de interdição". E mais adiante explicava o motivo: "Pelo fato de não apresentar condições de higiene e não possuir alvará sanitário."



O bar foi interditado no começo da manhã desta sexta-feira. A medida foi resultado de uma ação conjunta entre a Vigilância Ambiental e a Vigilância Sanitária do município, ambas órgãos da Superintendência de Vigilância em Saúde, ligada à Secretaria de Saúde.

A fiscalização no local foi motivada por denúncias de moradores que alertaram sobre a presença de vegetação alta, de sujeira, de resíduos e de recipientes com água parada que poderiam servir de criadouros no pátio nos fundos do estabelecimento.

A equipe de combate ao mosquito Aedes aegypti coletou amostras e fez a análise laboratorial, que confirmou se tratar de larvas do transmissor da dengue, febre amarela, febre chikungunya e zika vírus. As larvas estavam em uma garrafa PET cortada ao meio e usada como vaso para uma planta na parte interna do bar.

Diante do resultado, agentes da vigilância farão uma varredura em um raio de 300 metros do bar, verificando as casas, os prédios e outros estabelecimentos no entorno e aplicando larvicidas em locais de risco. O trabalho começaria ainda na tarde de sexta.

O dono do bar interditado recebeu uma notificação para que providencie a limpeza do pátio, retirada de todos os objetos que possibilitem acúmulo de água no prazo de cinco dias. Além disso recebeu um auto de infração e termo de interdição, por parte da Vigilância Sanitária porque não apresentou alvará sanitário e não tinha condições adequadas de higiene.

Diário não conseguiu localizar o dono do estabelecimento.