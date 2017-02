Aplicativo de caronas para viagens começa a operar em Santa Maria e região 

Transporte 15/02/2017 | 09h01 Atualizada em

Depois de Uber e companhia, pipocam aplicativos que estão mudando algumas relações de consumo e gerando polêmicas. Uma novidade é o aplicativo para viagens BlaBlaCar. Criado na França em 2006, ele está funcionando há dois meses no Brasil e já tem usuários em Santa Maria e região.

O sistema funciona assim: quem tem carro e vai viajar informa no site (www.blablacar.com.br) o trajeto da viagem e o horário de saída, além do preço que cobra pela carona. A partir disso, quem está precisando de uma carona faz uma busca simples, informando a cidade onde está, para que lugar quer ir e o dia.

Numa busca de Santa Maria para Porto Alegre, por exemplo, apareciam ontem seis pessoas daqui que vão fazer esse trajeto nos próximos dias. Elas cobram entre R$ 40 e R$ 45 pela viagem. Depois de escolher uma carona, basta combinar como se encontrar e pagar. Também já existem pessoas oferecendo carona de Santa Maria para cidades da região e de todo o Estado.

No site, as pessoas têm de se cadastrar e aparece no perfil de cada usuário quantos amigos ela tem no Facebook. Isso é para evitar que sejam criados perfis falsos para golpes ou crimes. Após viajar, o usuário dá uma nota e uma avaliação do motorista, até para dizer se ele dirige bem ou não e se foi pontual.Além das preocupações com segurança, até mesmo em caso de acidentes, existe a questão legal.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou, em reportagem à Globonews, que caronas de graça são liberadas no país, mas que ninguém pode cobrar, pois isso se configura transporte clandestino e pode resultar na apreensão do veículo. Até porque é uma concorrência com as empresas de ônibus autorizadas a fazer o serviço. De ônibus, a viagem de Santa Maria a Porto Alegre custa R$ 79,35.