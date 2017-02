A lista das empresas campeãs de reclamações no Procon em Santa Maria

Direito do consumidor 10/02/2017 | 18h10 Atualizada em

As empresas de telefonia são as campeãs de reclamações dos consumidores de Santa Maria. Em 2016, a Claro/Embratel/Net foi a campeã de queixas, seguida pela Oi e pela Vivo. As três somaram 975 reclamações de usuários de Santa Maria, de acordo com levantamento divulgado pelo Programa Municipal de Proteção ao Consumidor Santa Maria (Procon/SM), nesta sexta-feira.

Foto: Ronald Mendes / Agência RBS

Professora da UFSM quase cai em novo tipo de golpe na internet



No total, 496 empresas são objeto de queixas por parte dos usuários. Apesar do número elevado de reclamações, o Procon afirma de 87% dos casos são resolvidos por meio de acordos. Veja abaixo a lista das campeãs de reclamações dos santa-marienses:

Empresa - número de queixas

1. Claro/ Embratel/ NET - 451

2. Oi - 272

3. Vivo - 252

4. AES Sul - 132

5. Itaú - 70

6. Carrefour - 69

7. Magazine Luiza - 68

8. Tim - 63

9. Hipercard - 55

10. Caixa Econômica Federal - 52

11. Bradesco - 31

12. LuizaCred - 29

13. Samsumg - 26

BMG - 26

14. Sky - 25

Colombo - 25

Santander - 25

15. GVT - 22

Corsan - 22

16. Ponto Frio - 21

Deltasul - 21

17. Editora Globo - 20

18. Motorola - 18

Crefisa - 18

19. SENFF - 17

Banrisul - 17

20. Cetelem - 16

Para ver a lista completa clique aqui.

* Com informações da assessoria de comunicação da prefeitura de Santa Maria