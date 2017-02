Opinião 16/02/2017 | 13h35 Atualizada em





Inicio uma nova jornada como colunista do Diário de Santa Maria online com a enorme satisfação de poder levar até vocês um pouco do mundo econômico, tanto local quanto mundial (micro e macro como nós economistas falamos).



Para nós, economistas, é um desafio traduzir assuntos relevantes do "economês" truncado para uma linguagem que todos entendam. Como já dizia um professor meu..."um dos problemas da economia é a falta de comunicação com a sociedade".

Trarei assuntos diversos, às vezes, temas agradáveis, outras, nem tanto. Como é caso desse, onde falaremos um pouco sobre inflação (inflação refere-se ao aumento contínuo e generalizado dos preços de uma economia, do meio onde vivemos - ou sobrevivemos).

Foto: Ronald Mendes / Agencia RBS

Em Santa Maria, temos um grupo de professores e alunos do curso de Economia do Centro Universitário Franciscano, do qual faço parte, que realiza o cálculo Índice do Custo de Vida de Santa Maria (ICVSM), que nada mais é do que a inflação da nossa cidade. Nesse índice, são levados em consideração em torno de 3 mil preços, divididos em grupos como alimentação, transporte, saúde, educação...



Pois bem, qual é a pergunta que não quer calar em relação a este tema? Todos os dias, os economistas são indagados nos meios de comunicação se a inflação está de volta ou não. A resposta vem de uma verdade absoluta que diz que "a voz do povo é a voz de Deus". Basta falar com as pessoas nas ruas que a resposta está na ponta da língua: os preços não param de subir.

Tecnicamente, a inflação está estável a novos níveis se considerarmos que o ICVSM registrou as seguintes inflações para os últimos 6 anos:

Ano Inflação (%)

2011 7,59

2012 5,66

2013 5,14

2014 6,71

2015 10,51

2016 8,52

No período analisado, temos apenas um ano (2015) que a inflação está acima dos 10%. Os demais valores todos seguem uma tendência central (em torno de 6,72% ao ano). Esse pico de 2015 pode ser atribuído, em parte, a falta de estabilidade política interna, que afeta diretamente a credibilidade externa do país.



Quando comparamos esses valores com o nosso passado recente (1989 teve inflação de 1.972,91%, 1990 registrou 1.620,96%* e, 1993, 2.447,15% - fonte IPCA), percebemos que, de certa forma, os novos patamares atuais são bem mais tranquilos de conviver.

E digo tranquilos, também pela seguinte razão: imaginemos um país com inflação negativa, por exemplo de -10% ao mês. Isso indicaria que o que você comprar hoje, será no mês que vem 10% mais barato. Qual seria sua atitude em relação ao consumo? A resposta mais certa seria adiar o consumo para o período futuro, economizando nosso escasso dinheiro.



Pois bem. Agora imaginemos que isso se repita ao logo dos anos. Como ficaria o sistema produtivo nacional se ninguém comprasse esperando que os preços baixassem...parecido com o quadro de recessão atual?

O certo é que um pouco de inflação é saudável para a economia. Não digo valores como das década de 90 nem os atuais. Digo realmente "um pouco", quem sabe algo em torno de 1% ao ano. Eu não teria no momento a competência para arbitrar este valor, e acredito que quem o fizer deve estar copiando modelos econômicos de outro países (são inúmeras variáveis).



Assim, nos resta aprender a conviver com o dragão (ou um filhote dele), talvez domesticá-lo e criar novos hábitos para novos patamares de reajustes de preços. Ou então, voltarmos ao que meu pai fazia quando eu era criança: no início do mês, ele enchia o armário de comida. Outra solução momentânea é pesquisar os preços antes de comprar, algo que voltou à moda.



