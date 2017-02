7 concursos com inscrições abertas no Estado

Emprego 09/02/2017 | 12h20 Atualizada em

Estão abertas as inscrições para concursos públicos para todos os níveis de ensino. Os salários vão R$ 1.727,04 a R$ 9.114,67. Abaixo, as informações e data de encerramento das inscrições.



Foto: Germano Rorato / Especial

IFRS

Segue até o dia 13 de fevereiro o período para inscrição no processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul destinado a contratação de professores substitutos. As oportunidades são para atuar no campus de Porto Alegre, e os salários variam de R$ 3.117,22 a R$ 5.697,61. Para realizar as inscrições, o candidato deve acessar o site da instituição.



EPTC

A Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre está com as inscrições abertas para níveis fundamental, médio e superior, com salário sde R$ 1.727,04 a R$ 7.023,89. As inscrições se encerram às 17h do dia 14 de fevereiro. Para ter acesso ao edital, clique aqui.

UFSCPA

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre está com inscrições abertas para a contratação de professor substituto na área de Física. Para fazer a inscrição, os candidatos têm até o dia 14 de fevereiro, pessoalmente, por procuração ou via postal. A remuneração é de R$ 4.008,68. As informações para a inscrição podem ser obtidas no site da universidade.



Ceasa

A Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul tem cinco vagas para níveis técnico e superior. A remuneração é de até R$ 6.026,62 correspondente à carga horária de 40h semanais. As inscrições seguem até 15 de fevereiro, pelo site da Fundatec.



UFRGS

As inscrições para o processo seletivo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul seguem até 15 de fevereiro. Os interessados podem se inscrever por meio do site. As remunerações podem variar de R$ 4.234,77 a R$ 9.114,67, correspondente a jornadas de trabalho desempenhadas em regime de 40 horas semanais, com Dedicação Exclusiva.



Hospital das Clínicas de Porto Alegre

Até o dia 20 de fevereiro, estão abertas as inscrições para o concurso do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. São ofertadas vagas para diversos cursos de níveis médio e superior, na área médica, com jornada de trabalho de 150 a 200 horas mensais. Os salários variam de R$ 3.004,76 a R$ 5.794,73. As inscrições podem ser realizadas clicando aqui.

Furg

A Universidade Federal do Rio Grande está com processo seletivo aberto para o cargo de professor auxiliar nas áreas de Medicina e Clínica Médica. A remuneração varia de R$ 2.968,78 a R$ 3.359,89. Os interessados têm até 20 de fevereiro para se inscrever, pelo site da instituição.