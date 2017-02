6 opções para aproveitar a noite de segunda em Santa Maria 

Agenda 26/02/2017 | 20h04 Atualizada em

BAILE DE CARNAVAL AVENIDA TÊNIS CLUBE – Com DJ Lucas Cauduro, Samba Move, Douglas Braga (Especial Safadão), MC Leo, Sotilli Fest, VJ Cabrera, Marcelo Camargo, Fato Consumado, Edu e Andressa, DJ Fernando Serpa, DJ Elizandro Campos e DJ Leo Assunção. Avenida Tênis Clube (Av. Dois de Novembro, 1290), às 23h. Ingressos: R$ 40 (pista por noite, 2º lote), R$ 45 (enterro dos ossos, pista, 2º lote), R$ 80 (camarote por noite, 1º lote), R$ 120 (passaporte pista para os dias de carnaval e Enterro dos Ossos, 2º lote) e R$ 250 (passaporte camarote para os dias de Carnaval e Enterro dos Ossos, 1º lote). Carnaval infantil: R$ 20 (por dia) e R$ 30 (passaporte para os dois dia). A venda dos ingressos é no clube e no site blueticket.com.br. Estudantes têm direito à meia-entrada. Tel: (55) 3221-6433.



Douglas Braga Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

BAILE DE CARNAVAL DO CLUBE RECREATIVO DORES – Com Banda CharmIs, Banda Xamego Bom e DJ Marcelo Cabala. Clube Recreativo Dores ( Rua Bento Gonçalves, 400), às 23h. Ingresso: R$ 40 (para não sócios) e gratuito para sócios em dia. Tel: (55) 2103-2828.

CINECLUB – À Prova de Fogo. CESMA (Rua Professor Braga, 55) às 18h. Ingresso: de graça. Tel: (55) 3222-8544



À Prova de Fogo Foto: Playarte / Divulgação

BLOCO DO EU SOLZINHO – Com bloco de carnaval. Bar do Pompeo (Av. Itaimbé, 260), às 18h. Ingresso: de graça. Mais informações: página do evento no Facebook (Bloco do Eu Solzinho).

CARNAROQUEM – Com Sete Palmos, Shared Life, e Fields of Joy. Rock. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h30min. Ingressos: R$ 15 (antecipados com as bandas) e R$ 20 (na hora). Tel: (55) 3026-3610.

SAMBA EM COMCERVA – Especial marchinhas de Carnaval. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.

Samba em Comcerva Foto: Facebook / Divulgação