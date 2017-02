347 meninos já foram vacinados contra o HPV em Santa Maria

Saúde 07/02/2017 | 20h24 Atualizada em

Em janeiro de 2017, 347 meninos com idades entre 12 e 13 anos foram vacinados contra o HPV em Santa Maria.



A meta da prefeitura é que 4.155 sejam imunizados até o fim do ano. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, o setor Epidemiológico da Superintendência de Vigilância em Saúde do município contabilizou 89 meninas que também receberam a dose, totalizando 436 adolescentes imunizados contra a doença.



Vagões espalham inseticida nas margens da linha férrea para combater Aedes aegypti



A vacinação ocorre em duas doses, com seis meses de intervalo. Para pessoas com HIV, a faixa etária é de 9 a 26 anos, e o esquema vacinal é de três doses, com intervalos de dois a seis meses. A vacina protege meninos contra câncer de pênis, garganta, ânus e outras doenças diretamente relacionadas ao HPV. Nas mulheres, as doses contribuem para a diminuição do câncer do útero e vulva.

Festival vai arrecadar alimentos para associação de crianças com câncer



Ainda conforme a assessoria de comunicação, a vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é gratuita e pode ser feita conforme o horário de atendimento de cada unidade de saúde do município. É necessário levar um documento original com foto e é recomendado estar com a carteira de vacinação.