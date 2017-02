30 atrações para aproveitar o final de semana em Santa Maria e região

Agenda 03/02/2017 | 21h00 Atualizada em

O final de semana chegou e, com ele, uma infinidade de opções para aproveitar a cidade e região. Seja com a família, amigos ou sozinho, o importante é escolher a melhor atração para se divertir e descansar.

SÁBADO

Brechó da Igreja Santa Catarina

Quem passa pelo bairro Itararé conhece a majestosa igreja Santa Catarina, que fica na Rua Visconde de Ferreira Pinto, 475. Nesse sábado, das 14h às 17h, ela promove um brechó, com roupas infantis e adultas dos mais diversos tipos. Os preços variam de R$ 2 a R$ 20. Mais informações pelo telefone (55) 98436-3529.

Foto: Divulgação / Divulgação

Lado B Festival

Quem gosta de punk rock não pode ficar de fora do primeiro festival aberto do Lado B, que vai agitar a cena cultural de Santa Maria. São 7 atrações musicais, com bandas de Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Argentina e, claro, de Santa Maria. Começa a partir das 16h20min no Largo da Gare. É gratuito. A programação completa aqui.

Trilha Três Cachoeiras do Assis Brasil

Aproveitar o dia junto à natureza é outra opção de sábado. A trilha em Itaara, nas Três Cachoeiras do Assis, é realizada pelo Clube Trekking com a distância de 11,5 quilômetros a pé. A saída é às 12h45min em frente ao Carrefour, com retorno a partir das 18h05min. Os valores são R$ 30 (com reserva) R$ 40 (sem reserva). Informações pelo telefone (55) 3317-3400 ou (55) 99692-6769.

Bares, restaurantes e boates

Para quem prefere a balada noturna, vão aí as opções da noite em Santa Maria

BAILE DO HAVAÍ _ Clube Grêmio de Subtenentes e Sargentos de Santa Maria (Rua Monte Castelo, s/n), às 23h. Ingressos: R$ 15 (sócios) R$ 25 (não sócios). Informações: (55) 99166-9610

18º BAILE DO CHOPP _ Clube Toropi, em Toropi (Av. 22 de outubro, 558), às 23h30min. Ingressos: R$ 25 (antecipado) R$ 30 (na hora). Informações: (55) 3276-7022

MAKING OF _ Rock, pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingressos: De graça, até as 22h. Após, R$ 15 (até a meia-noite) R$ 17 (a partir da meia-noite). Tel: (55) 3028-7887

PEDRO SILVEIRA ROCK DUO _ Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 22h. Ingressos R$ 15. Tel: (55) 99969-1529

Foto: Divulgação / Divulgação

VOU QUERÊ #2 COM GRUPO PAGOBLACK _ Pagode. Pistache Pub e Restaurante (Rua Duque de Caxias, 497), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres até as 23h30min) R$ 20 (antecipado feminino, após as 23h30min, com consumação) R$ 15 (antecipado masculino) R$ 20 (na hora). Tel: (55) 99931-6450

SAMBA EM COMCERVA _ Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

CHAMA O SAMU COM BRUNINHO _ Sertanejo. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres até as 23h30min) R$ 15 (feminino, após as 23h30min, com consumação) R$ 25 (masculino, até as 23h30min, com uma cerveja) R$ 20 (masculino, após as 23h30min). Tel: (55) 99649-2151

RICARDO BARROS _ Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 15. Tel: (55) 3317-4334

SAMBA MOVE _ Samba. Friends (Rua Dr. Bozano, 527), às 21h. Ingressos: De graça (para mulheres, até as 23h30min) R$ 10 (feminino, a partir das 23h30mi) R$ 15 (masculino). Tel: (55) 99159-9920

Foto: Divulgação / Divulgação

MUSICARIA_ MPB. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h30min. Ingressos: R$ 5. Tel: (55) 99617-7430

KANSAS TRIO _ Rock, pop. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingressos: R$ 17. Tel: (55) 3025-5115

FEMINIST AS FUCK _ Pop, rock, punk, funk feminino. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. R$ 5 (estudante) R$ 10 (geral). Tel: (55) 99677-4253

BUBBLEGUM SERTANEYDE _ Pop, funk, sertanejo. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. R$ 20

ROCK AND ROLL PRA DANÇAR _ Rock. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingressos: De graça (para estudantes até meia-noite) R$ 5 (estudantes a partir da meia-noite) R$ 10 (inteira). Tel: (55) 3028-0438

GRUPO YANDÊ + GUSTAVO LOPES _ Sertanejo. CC Show Baile (Rua Comissário Justo, 1310), às 23h. Ingressos: De graça (para mulheres com nome na lista) R$ 15 (feminino, até à meia-noite e meia) R$ 20 (masculino, até meia-noite e meia) R$ 25 (feminino, a partir da meia-noite e meia) R$ 30 (masculino, a partir da meia-noite e meia). Tel: (55) 99684-4412

Foto: Vinícius Azevedo / Divulgação

SANDRO E CÍCERO _ Sertanejo. Moon Nightlife (Rua João Pereira Henrique, 501-B), às 23h. Ingressos: R$20 (feminino) R$ 30 (masculino). Tel: (55) 99677-4253

ARRASTÃO SERTANEJO _ Sertanejo. Corujão (BR 158), às 23h. Ingressos: R$ 25 (antecipado e ganha outro). Tel (55) 3025-4747





SÁBADO E DOMINGO

Foto: Divulgação / Divulgação

2º Edição Parque Ambiental Festival

Em São Sepé, a atração do fim de semana é 2º Edição Parque Ambiental Festival, no Parque Ambiental Galeano Motta. A partir das 14h30min de sábado e domingo, é possível aproveitar o rock gaúcho, oficinas e gastronomia. É gratuito.

Confira os filmes em cartaz em Santa Maria

DOMINGO



Festa para São Valentin

Na comunidade de Linha Seis Norte, em Silveira Martins, o domingo é dia de comemorar e agradecer. A partir das 10h, é realizada a missa festiva seguida de almoço, que custa R$ 12,50 (crianças) R$ 25 (adultos). Informações pelo telefone (55)99634-8823

Encontro dançante da melhor idade

Os vovôs e as vovós também não podem ficar de fora da diversão. A partir das 16h, no Clube Comercial (Rua Venâncio Aires, 1.972), a melhor idade irá dançar ao som de Berê e Franciel. O ingresso custa R$ 12. Informações pelo telefone (55) 99630- 9889

Bares, restaurantes e boates

Para quem prefere a balada noturna, vão aí as opções da noite em Santa Maria

DOMINGUEIRA _ Clube Comercial (rua Venâncio Aires, 1.972), às 20h30min. Ingressos R$ 15 (feminino) R$ 20 (masculino). Tel: (55) 99630- 9889



EDSON ROSA E PEDRO MONTI _ Rock e Pop. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 9 9962-3277

GRUPO CONSIPIRAÇÃO _ Samba. Pistache Pub e Restaurante (Rua Duque de Caxias, 497), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres até às 23h30min) R$ 20 (antecipado feminino, após às 23h30min, com consumação) R$ 15 (antecipado masculino) R$ 20 (na hora). Tel: (55) 99931-6450

SAMBA EM COMCERVA _ Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

Foto: Facebook / Divulgação

SAMBA DO ZÉ _ Samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres até às 23h30min) R$ 15 (feminino, após às 23h30min, com consumação) R$ 25 (masculino, até às 23h30min, com uma cerveja) R$ 20 (masculino, após às 23h30min

SAMBAQUI _ Samba, padoge. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. R$ 10. Tel: (55) 99677-4253z Miscelânea Musical _ Por Peppo Seeger. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingressos: R$ 5 (até as 22h) R$ 10 (a partir das 22h)

MISCELÂNEA MUSICAL _ Por Peppo Seeger. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingressos: R$ 5 (até as 22h) R$ 10 (a partir das 22h). Tel: (55) 3028-0438