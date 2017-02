11 opções para curtir a noite de quinta em Santa Maria

Agenda 15/02/2017 | 21h30 Atualizada em

A semana já está quase no fim. Para quem adora curtir a noite, não pode ficar de fora das diversas atrações musicais da cidade. Seja para dançar até o amanhecer ou aproveitar a noite em um bar, as atrações são as mais variadas.

Foto: Pablo Zambeli / divulgação

RAQUEL TOMBESI _ Sertanejo. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 3025-5115

BANDA TUDO DI BOM_ Samba. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 16 (feminino) e R$ 20 (masculino). (55) 3317-4334

CANTIGAS DO ROCK COM VINICIUS BRUM _ Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 22h. Ingresso: R$ 8. (55) 99969-1529



ALEXANDRE PINTTO _ Pop, rock e MPB. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h30min. Ingresso: R$ 5. (55) 99617-7430

BANDA ROLE_ Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: R$ 10. (55) 3028-7887

OLLIVER _ Música autoral. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. É de graça. (55) 3028-0438

Foto: Comcerva Bar / Divulgação

SAMBA EM COMCERVA _ Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21. Ingresso: R$ 12. (55) 3025-2001



QUINTA DA FAVORITA _ Sertanejo. Kasarão On Stage (Rua Doutor Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: De graça (para mulheres até a meia-noite e meia com nome na lista via whatsapp), R$ 20 (antecipado, no local) e R$ 30 (na hora). (55) 99996-1030

FEMME FATALE _ Pop. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22. Ingresso: R$ 15





Foto: Divulgação / Rockers Soul Food

BLACK FLOW _ Hip Hop. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 10 (estudante) e R$ 15 (geral). (55) 99677-4253

QUINTAROOTS _ Banda Triroots. Reggae. Pistache Pub e Restaurante (Rua Duque de Caxias, 497), às 23h. Ingressos: De graça (para mulheres até a meia-noite), R$ 10 (estudante), R$ 15 (geral, antecipado no local) e R$ 20 (geral, na hora). (55) 99931-6450