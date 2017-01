Zé Victor Castiel: "Nova temporada, velhos problemas"

Paixão Colorada 26/01/2017 | 08h10 Atualizada em

O Internacional estreia no Gauchão no próximo domingo jogando contra o Veranópolis. Se já não bastassem todas as dificuldades inerentes a um jogo disputado em início de temporada, fora de casa, com os jogadores ainda desembocados, temperatura elevada e com torcida contra, também se agrega a esse rol de agruras o fato de o time iniciar o ano ainda apresentando os crônicos problemas de armação e ataque.

É claro que os dois jogos-treino que aconteceram no local onde o Colorado realizou sua pré-temporada não podem ser considerados como uma amostragem fiel do que teremos durante o ano. Sabe-se, no entanto, que o elenco ainda não é suficiente para aquilo que o técnico Antônio Carlos Zago necessita para a formação de um time realmente competitivo e com fome de vitórias.

Obrigatório fazer, também, a ressalva de que a nova diretoria assumiu há menos de um mês e está trabalhando exaustivamente para ofertar ao treinador o material humano de que necessita.

Mesmo assim, causa muita apreensão à torcida colorada o fato de que podemos iniciar o ano apresentando as mesmas dificuldades que, ao fim e ao cabo, foram responsáveis pelo rebaixamento do Internacional para a segunda divisão.

O lema colorado

Para esse primeiro jogo, já será suficiente se o time apresentar outra postura tática, um novo ânimo e uma imensa vontade de vencer. Indignação: este deve ser o lema que norteará o Internacional neste difícil ano de 2017.

*Diário Gaúcho