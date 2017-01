Zé Victor Castiel: "A força da torcida"

Paixão Colorada 19/01/2017 | 08h05 Atualizada em

Falou-se ontem, no Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, que o Inter, através de seus departamentos competentes, planeja e prevê terminar 2017 com 140 mil sócios.

Indagado se isso seria um devaneio ou uma meta a cumprir, respondi, sem titubear, que era plenamente possível. E é.

Nada pode explicar os mecanismos que movimentam o amor de um torcedor por seu clube. Se é verdade que o time ficou devendo muito à sua torcida no ano que passou, também corresponde a realidade o fato de que o clube é credor de seu torcedor.

Um rebaixamento, que é muito ruim, não apaga as inúmeras conquistas e alegrias que nos foram oferecidas como verdadeiros presentes ao longo de uma existência centenária.

Está na hora de devolvermos em carinho e compreensão, para que nosso time retome sua trajetória vitoriosa. Alguém duvida de que a linda torcida colorada abraçará o time neste ano dificílimo? Eu, por exemplo, já tratei de garantir meus lugares no Beira-Rio, renovando meus contratos e mantendo, em dia, as mensalidades de sócio, minha e de toda família.

No futebol e na vida

É na hora ruim que nosso senso de solidariedade e vontade de colaborar se aguçam. O Inter tem uma jornada dura pela frente, mas contará sempre com todos aqueles que o amam. Ao final de tudo isso, sairemos fortalecidos, e o que parecia impossível acontecerá: terminaremos o ano em que formos rebaixados com muito mais associados do que tínhamos nas "vacas gordas".

É assim que funciona na vida e no futebol.

