Trio assalta jovem na região oeste de Santa Maria

Três criminosos assaltaram um estudante de 21 anos na região oeste de Santa Maria, quando voltava para casa, na noite de segunda-feira.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o jovem disse que caminhava pela Rua Maranhão, no bairro Pinheiro Machado, quando foi abordado pelo trio. Um deles lhe rendeu com uma faca e todos exigiram que ele entregasse o que tivesse. Os três fugiram com dinheiro, celular e documentos da vítima.

Testemunhas ouvidas na região repassaram à BM características dos suspeitos, que ainda não foram localizados.