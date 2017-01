Suspeita de dar golpe com anúncios de casas de praia é presa em Santa Maria

Estelionato 25/01/2017 | 19h15 Atualizada em

As polícias civis de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul prenderam, em Santa Maria, na tarde desta quarta-feira, uma jovem suspeita de aplicar um golpe em dezenas de pessoas em solo catarinense. Amanda Pereira Cezar, 24 anos, foi presa preventivamente e levada para Florianópolis, onde será encaminhada ao Presídio Feminino da capital catarinense.

Conforme o delegado regional da Polícia Civil em Santa Maria, Sandro Meinerz, policiais da 3ª Delegacia de Polícia da cidade deram apoio a agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais de Santa Catarina para efetuar a prisão. Havia contra Amanda um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Florianópolis. A suspeita foi presa na própria sede da 3ª DP.

De acordo com a investigação da polícia catarinense, Amanda é suspeita de ter aplicado o golpe em pelo menos 16 famílias. Ela anunciava casas de praia para veraneio em um site de aluguéis. Depois de receber os valores, os anúncios eram retirados da web, e não se conseguia mais contato com a suspeita. Só uma família foi lesada em R$ 20 mil.