Restaurante Popular de Santa Maria deve reabrir até o fim de junho

Promessa 19/01/2017 | 08h30 Atualizada em

O Restaurante Popular Dom Ivo Lorscheiter, em Santa Maria, fechado desde o dia 10 de março de 2016, ao que tudo indica, tem um prazo para ser reaberto. O secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves, sinalizou, nesta quarta-feira, que o local pode voltar a funcionar ainda no fim do primeiro semestre deste ano.



O secretário, que percorreu o prédio na tarde passada, ficou impressionado com os entraves que cercam o restaurante.



– Ainda há um caminho a ser percorrido, até porque existem pendências a serem sanadas. São laudos, vistorias, demandas referentes à parte elétrica e ainda o PPCI, que acabam por inviabilizar a reabertura imediata do Restaurante Popular – explicou João Chaves.



O secretário dá a entender que houve muito tempo perdido desde o fechamento do restaurante, ainda em 2016, e que, agora, é necessário correr atrás:



– A meta e o meu desejo são que o restaurante abra hoje, amanhã mesmo. Mas há situações que não foram observadas e que caberá a nós fazer com que tudo transcorra dentro dos conformes.



E acrescenta:



– Por tudo isso, quero e muito, que até o fim do primeiro semestre, estejamos com tudo em dia e o restaurante atendendo a população.



Histórico



O Restaurante Popular, que foi inaugurado ainda em 2008, está fechado desde 10 de março de 2016. O prédio, com 1,7 mil metros quadrados, passou por uma reforma, que teve um custo de quase R$ 300 mil. As melhorias foram concluídas em novembro do ano passado. O piso foi trocado, passou por reforma elétrica e teve alteração do layout (logística interna).



Porém, ainda é preciso que um engenheiro da prefeitura faça uma vistoria geral, antes de entregar, de fato, a obra para o pleno funcionamento do prédio. Quando voltar a funcionar, a promessa é de mais agilidade no atendimento. Antes, aguardava-se 30 minutos por uma refeição.



A promessa é que o tempo caia para 15 a 20 minutos. Com isso, o número de refeições servidas deve aumentar de 400 para até mil por dia. O valor do prato de comida será R$ 2 e o marmitex, R$ 3,50.



Reuniões



João Chaves ainda teve, durante o dia de ontem, reuniões de trabalho com as equipes que compõem a Secretaria de Desenvolvimento Social. O secretário – que, até então, era vereador pelo PSDB – está à frente de um amplo pente-fino junto à pasta. Ele conta que é preciso rever onde estão os benefícios, avaliar os mais variados termos e objetos de contratos e convênios que a pasta tem.