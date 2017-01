Previsão de tempo abafado e pancadas de chuvas para esta segunda-feira em Santa Maria

Instabilidade 23/01/2017 | 09h30 Atualizada em

O tempo deve ser instável nesta segunda-feira em Santa Maria. De acordo com a Somar Meteorologia, a umidade continua concentrada na Região Central, o que favorece chuvas em forma de pancadas. Em Santa Maria, o dia deve ter pancadas isoladas de chuvas e registrar temperatura máxima de 31ºC durante a tarde.



3 dicas musicais para aproveitar a noite desta segunda- feira em Santa Maria



Na terça-feira, 0 ar seco continua atuando no Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, o céu deve ficar aberto e com poucas nuvens. As temperaturas seguem elevadas em todo Estado. Em Santa Maria, as temperaturas devem registrar mínima de 20ºC e máxima de 32ºC.

Na quarta-feira, uma nova zona de instabilidade volta a atuar na Região Central. O dia deve ter pancadas de chuvas e trovoadas. As temperaturas apresentam uma leve queda, mas o tempo segue abafado. Os termômetros devem assinalar mínima de 21ºC e máxima de 26ºC.