Presídio Regional de Santa Maria registra fuga de três detentos 

Criminalidade 22/01/2017 | 17h01 Atualizada em

Três detentos do Presídio Regional de Santa Maria fugiram na tarde do último sábado. Conforme a administração do local, a fuga foi constatada durante a conferência dos presos, após o término das visitas, por volta das 17h.



Dois presos eram do regime aberto, e um, do semiaberto. A administração do presídio não repassou os nomes nem as condenações dos detentos que fugiram.



Conforme a administração, as imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas, o que deve ajudar a descobrir como os presos fugiram. A hipótese é que eles tenham pulado por cima do telhado do presídio, já que, durante as visitas, os detentos permanecem no pátio, que fica no meio do pavilhão.