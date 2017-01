Presídio Estadual de São Sepé tem princípio de tumulto

Segurança 22/01/2017 | 18h40 Atualizada em

A tarde de sábado foi de princípio de tumulto e de confusão no Presídio Estadual de São Sepé. O caso aconteceu pouco depois das 14h, conforme informações da Brigada Militar (BM) da cidade. Um grupo de apenados teria dado início a uma briga, durante o horário de banho de sol, que vai das 14h às 16h. Desavenças entre os apenados teriam motivado a confusão, relataram as autoridades policiais à reportagem.



Os apenados, contudo, não chegaram a brigar. O confronto foi impedido em decorrência da atuação da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), que ingressou no presídio e conteve os detentos. A Susepe de Santa Maria também deu apoio ao caso. Do lado de fora, a BM monitorava a situação.



A Susepe ainda fez uma varredura dentro do presídio e foram recolhidos estoques, facas, facões e ainda celulares que estavam em poder dos presos. Ao fim da vistoria, quatro detentos foram transferidos do Presídio Estadual de São Sepé para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm), no distrito de Santo Antão.



Os apenados transferidos contabilizam passagem pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas, homicídio e tentativa de homicídio. Durante a confusão, os presos não chegaram a se confrontar. Também não houve feridos. Atualmente, o Presídio Estadual de São Sepé conta com 53 apenados, sendo que a capacidade é para 60 presos.