Prefeitura e AVTSM planejam homenagens nos 4 anos da tragédia

Representantes da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) e do Acolhe Saúde estiveram reunidos com o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB), na tarde desta quinta-feira. A intenção era dar início ao planejamento das atividades do dia 27 de janeiro, quando se completam quatro anos do incêndio na boate Kiss, que matou 242 pessoas.

Já estão previstos um colóquio, organizado pelo jornalista Marcelo Canellas, além de badalar de sinos, culto ecumênico e a soltura de 242 balões. Entre outras solicitações feitas pela associação, a prefeitura vai organizar a estrutura na Praça Saldanha Marinho e providenciar o Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) do evento.

– Passamos muito tempo sem apoio do poder público. Então, apesar da dor, a gente fica feliz, porque partiu dele a vontade de respeitar a história da cidade. Ele está cumprindo o que prometeu na época de campanha – disse o presidente da AVTSM, Sérgio Silva, lembrando dos encontros que a associação teve com os candidatos à prefeitura no período eleitoral

A reunião também foi marcada pelo lançamento do Núcleo de Gestão Estratégica de Acolhimento, que será encarregado de promover a aproximação entre o Poder Público Municipal e a associação dos familiares e sobreviventes.

– O núcleo foi criado no sentido de dar todo o suporte necessário à associação. Isso significa, verdadeiramente, acolher os sobreviventes e os familiares das vítimas. Eu não vou me omitir, a prefeitura não vai se omitir em relação a esse episódio – disse o prefeito.