Pedro Ernesto: "Negócios discutíveis"

Coluna do Pedro 23/01/2017 | 08h02 Atualizada em

Verdade que o presidente Romildo Bolzan Júnior alertou de que, sem venda de jogadores, não seriam feitas grandes contratações. No entanto, os jogadores que estão vindo para o Grêmio caem naquilo que foram as criticas de Geromel à direção.



Ele lembra que faltou grupo em horas decisivas. Ramiro, na lateral, Fred, Bressan e outros não deram sustentação nas horas cruciais. O Jael dará sustentação? E o Leonardo?



Agora, se diz que Bruno Cortez pode ser contratado. Um jogador que baixou de produção e nunca mais jogou de forma satisfatória. Por que não apostar no Iago? Ele foi muito bem nas chances que teve. Não seria melhor trazer um grande atacante em vez de contratar muitos jogadores de qualidade discutível?



Categorias de base



Basta olhar o time campeão da Copa do Brasil para entender que muitos problemas são resolvidos com as categorias de base. Grohe, Walace, Jailson, Ramiro, Pedro Rocha, Everton e Luan são parte do time titular. Tem ainda muitos reservas esperando chance. Contratar jogadores de baixa qualidade é um erro. Melhor separar a grana para um grande reforço e aproveitar a base.



Resultado



Antônio Carlos Zago não deu muita atenção ao 0 a 0 no seu primeiro jogo-treino. Tem razão. O que mais vale agora é ver a produção dos jogadores e as variações de times e esquemas que podem ser utilizados. Mas o Inter não pode se enganar. No meio e no ataque, ainda existe muita carência.



Leia outras colunas do Pedro Ernesto Denardin

*Diário Gaúcho