Pedro Ernesto: "Bola rolando"

Está chegando a hora. Verdade que o São Paulo conseguiu ganhar a Florida Cup, mas seus jogadores precisarão fazer uma pré-temporada. O Inter escapou dessa competição e se resguardou no Villa Ventura. Lá, busca arrumar um time para começar o ano. O primeiro jogo já é um desafio. Será no domingo, lá em Veranópolis.

Historicamente, jogar lá é muito difícil. O Grêmio ainda tem um tempo maior de preparação. Como ainda recebe muitos jogadores, esse tempo pode ser precioso. A bola começa a rolar. Torcedores mostram pouco entusiasmo com as contratações que foram feitas. A vantagem do Grêmio é que já tem um time completo.

Geromel

Pela manhã surgiu, fortemente, a notícia de que o Grêmio poderia estar vendendo Geromel. À tarde, a informação foi desmentida. O Grêmio não admite vender esse jogador. Seria um suicídio. Depois de liberar Fred e Wellace Reis, o tricolor ficou com apenas três zagueiros. Perderia em número e em qualidade. Kannemann e Geromel fizeram uma dupla de zagueiros da mais alta qualidade.

Marcelo Cirino

Os dirigentes colorados não desistem desse jogador. Fazem muito bem. Os atacantes colorados mostram deficiência permanente. Como a maioria dos times que enfrentará o Inter o fará de forma retrancada, é preciso jogadores decisivos. Cirino é esse jogador. Difícil é desfazer o novelo da divisão dos seus direitos.

*Diário Gaúcho