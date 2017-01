Para economizar, prefeitura de São Gabriel decide suspender carnaval de rua

Prioridades 19/01/2017 | 11h50 Atualizada em

A Liga Carnavalesca de São Gabriel anunciou que o município não terá carnaval de rua oficial neste ano. Conforme a Secretaria de Turismo, o motivo é economia.

No entendimento da prefeitura, dificuldades financeiras impedem o custeio do evento pelo município.

Restaurante Popular de Santa Maria deve reabrir até o fim de junho



O prefeito Rossano Dotto Gonçalves (PDT) disse que é necessário fazer escolhas.

– Há despesas necessárias nos postos de saúde e nas escolas. Estamos pensando em formas de realização da festa com os meios e recursos das próprias entidades – conta.

Tire suas dúvidas sobre o saque de contas inativas do FGTS



No entanto, de acordo com a Liga Carnavalesca, não é possível pagar o evento com recursos próprios, motivo pelo qual se decidiu pelo cancelamento.

A liga se manifestou dizendo que é "solidária ao governo neste momento de crise". Ela espera, apesar disso, que o corte de recursos deva ser praticado também para outros eventos, como tradicionalistas e ligas de futebol. Isso, pois acredita que seja importante que a administração dedique o ano para organizar as contas.

Governo do RS se reúne com entidades patronais para discutir reajuste do mínimo regional



Gonçalves deve assinar um decreto municipal regulamentando os ensaios, o que dá permissão para que as escolas continuem com suas atividades pelo menos até 24 de fevereiro.