O que vai rolar nas novelas da Globo 

Malhação



Quarta, 1º de fevereiro

Joana ordena que Gabriel conte a verdade sobre suposto erro no fim da partida. Nanda fica incomodada por ter beijado Renato. Rômulo afirma que não quer esquecer Nanda e Sula fica desapontada. Irene não está feliz com a vitória de Giovane e Jorjão a critica. Renato convida Nanda para ir ao cinema. Lucas não consegue revelar para Luiza que será pai. Bárbara se gaba de um contrato que assinou por causa do concurso. Rômulo vê Nanda e Renato no cinema. Bárbara fica sabendo que terá que trabalhar com Joana e fica furiosa.

Quinta, 2 de fevereiro

Sula aconselha Rômulo a conversar com Nanda. Renato se declara para Nanda. O excesso de cuidado de Lucas com Martinha preocupa Tânia. Ricardo questiona Tânia sobre Joana. O desfile de Joana e Bárbara inicia. Joana encontra sua roupa destruída e Sula e Tânia a acalmam. O vestido de Joana é refeito por Sula. Cleyton desfila para Krica. O resultado de Estrela Carioca é divulgado. Manuela e Fábio lutam jiu-jítsu. Joana impede Bárbara de sair do camarim e Sula não deixa outras meninas entrarem. Joana confronta Bárbara.

Sexta, 3 de fevereiro

Após a briga com Bárbara, Joana fica arrasada. Tânia descobre que o pai do filho que Martinha está esperando é Lucas. Tânia conversa com Jéssica sobre Lucas e Martinha. Tânia da ultimato a Lucas. Luiza pede para conversar com Martinha. Irene reclama para Jorjão de Cleo. Clara escuta a conversa de Joana com Manuela sobre a briga com Bárbara. Martinha conta para Luiza quem é o pai de seu filho e Lucas tenta se explicar. Lucas fica enfurecido com Martinha. Joana e Bárbara são demitidas da Forma por Ricardo.





Rock Story



Quarta, 1º de fevereiro

Marisa distrai o policial para que Romildo e William fuja com Alex. Gui e Júlia são avisados sobre a fuga de Alex e ela se desespera. Eva se desculpa com Gordo. Yasmin aconselha Léo a contar para Diana que não quer ir para a sua gravadora. Zac avisa que não dará mais aula para Yasmin e se assusta com a reação dela. Alex vê a reportagem na TV sobre sua fuga e fica preocupado. William e Romildo pagam Marisa. Haroldo confirma que comprou salão de beleza ara Gilda e Luizão fica apreensivo. Nicolau encoraja Zac a falar para Yasmin que não está interessado nela. Lazaro acredita que convencerá Marisa a trabalhar novamente com ele. Algumas meninas invadem a churrascaria para acompanhar o ensaio da 4.4. Gui atende o telefone de Júlia e alarma Lorena. A gravação do CD de Nina e Miro é acompanhada por Gordo e Diana. Marisa conta para Lázaro o que sabe sobre a 4.4. Gui começa a compor uma música. Um importante equipamento de gravação explode na gravadora e Gordo se desespera.

Quinta, 2 de fevereiro

Diana alega para Gordo que precisa de Léo na gravadora. A música de Gui é finalizada e todos ficam animados. Bianca ouve a ameaça de Lázaro a Léo e conta para uma colunista de jornal. Nicolau pede para conversar com Luana. Zac dispensa Yasmin. JF convence Luana a reatar com ele. O comportamento de Alex preocupa Lorena. Marisa fala para Lázaro que a 4.4 gravará um clipe com amigo de Gordo. Gui se chateia com a briga de Lázaro e Léo por causa de sua música. Chiara revela para Diana que Júlia tem uma irmã. Gordo encontrar Eva em uma loja e fica surpreso com sua grosseria. Luana conta para Nicolau que reatou com JF. Diana descobre que Júlia é foragida da polícia. Alex fica em choque ao saber que Lorena mandou matá-lo.

Sexta, 3 de fevereiro

Alex fica furioso com Lorena. Nicolau finge não estar incomodado com a volta do namoro de Luana e JF. A grosseria de Eva com Gordo é criticada por Bianca. Zac aconselha Nicolau a esquecer Luana. JF assegura a Luizão que não irá trair Luana novamente. Gui convence Diana a desistir de investigar Júlia. Júlia tem uma ideia para ganhar o papel de coreógrafa da 4.4. Alex pensa em forjar sua morte. Haroldo tenta convencer Gilda a desistir da reforma do salão de beleza. A demora com o faturamento da gravadora preocupa Gordo. Diana descobre que Gordo venderá sua casa. Lázaro sugere que Léo compre a gravadora. Edith implica com a substituição de uma dançarina do Rebola Embola. Júlia e Zac não falam sobre a nova coreografia a Gui. Alex recebe sua nova identidade. Léo conta a Diana que comprará a gravadora.

Sábado, 4 de fevereiro

Diana fica surpresa com a proposta de Léo e afirma que Gordo não venderá a gravadora. Romildo e William ficam a par do plano de Alex. O carinho de Nanda sensibiliza Gordo. Gilda percebe o olhar de Nicolau para Luana. Nelson pensa em uma forma para conseguir nova integrante para o grupo. Tom pede ajuda a Zac para conquistar Yasmin. Edith discute com Nelson por causa do concurso. Natália aconselha Yasmin a falar com Zac. Lázaro afirma que irá ajudar Léo a comprar a gravadora. Marisa se recusa a participar do plano de Alex. Tom e Paçoca colocam os instrumentos na van, mas esquecem de fechá-la. Yasmin revela a Zac que Léo comprará a gravadora e ele corre para falar com Gui. Eva vai ao restaurante em que se encontrou com Gordo. A van com todos os instrumentos da banda é roubada por Jaílson e Du. Gordo questiona Diana sobre interesse de Léo em comprar a gravadora. Zac, Tom, JF, Nicolau e Paçoca descobrem o roubo dos instrumentos.





A Lei do Amor

Quarta, 1º de fevereiro

Pedro fica radiante com a gravidez de Helô. Tião manda Valdir executar seu lano contra a mãe de Laura. Magnólia é expulsa da casa de seu neto. Mileide descobre que Jáder é casado. Ana Luiza conta para Tiago que o exame de Mariana deu negativo. Laura pensa em contar sobre a paternidade de sua filha para Pedro, mas ao saber que sua mãe foi atropelada desiste. Magnólia é impedida de morar no SPA de Gigi. Tião ajuda Laura a voltar. Flávia consegue o material de Isabela para fazer o exame de DNA. Tiago vê Mariana.

Quinta, 2 de fevereiro

Tiago decide seguir Mariana. Magnólia tenta convencer Sílvia a deixa-la morar em sua casa. Salete é procurada por Magnólia. A habilidade de Marina na piscina impressiona Tiago e o convence de que ela é Isabela. Hércules é impedido por Luciane a ajudar Magnólia. Elio consegue o material de Marina para fazer o exame de DNA. Edu convida Flávia para sua festa de aniversário. Pedro acredita que Magnólia ameaçou Ciro. Yara vê Misael beijar Flávia. Pedro pede para Tiago não se encontrar com marina antes do resultado do exame de DNA. Tião aparece na festa de Edu. Tiago tem um pesadelo com Isabela e decide procurar Marina.

Sexta, 3 de fevereiro

Tiago e Marina discutem. Magnólia reclama da hospitalidade de Padre Paulo. Luciane decide se mudar com a família para a Casa Leitão. Gigi oferta uma vaga de emprego como vendedora para Magnólia. Tiago afirma a Pedro que Marina é Isabela. Salete orienta Flávia a se afastar de Misael. Juninho conta a Augusto que viu Magnólia jogar, de forma suspeita, uma sacola na represa. Tiago discute com Letícia. Helô recebe massagem de Marina. Elio pega o resultado do exame de DNA. Augusto conta para Pedro que se encontrou com Ciro. Magnólia é salva por Tião.

Sábado, 4 de fevereiro

Tião leva Magnólia para sua casa. Ana Luiza revela a Pedro o resultado do exame de DNA. Augusto conta para Pedro que Magnólia assassinou Beth. Yara exige que Salete afaste Flávia de Misael. O desaparecimento de Beth é declarado por Augusto. Helô divulga o resultado do exame de DNA a Marina. Salete defende Flávia. A denúncia de Augusto é aceita pelo delegado e ele traz Ciro para um novo depoimento. Sílvia avisa a Yara que irá morar com Vitória. Magnólia vê o ferro com que marcou Tião no quarto e fica assustada. Ciro não acusa Magnólia. O clima entre Jéssica e Robinson é percebido por Salete. Tiago encontra Marina. Tião pede Magnólia em casamento.



Sol Nascente

Quarta, 1º de fevereiro

César não consegue se defender das acusações de Alice. Mocinha aceita o pedido de casamento de Tanaka. Loretta lê um dos diários que escrevia quando trabalhava na maternidade. Sinhá aconselha João Amaro a fazer cópia de todos os documentos trazidos por Mocinha. Ralf e Damasceno procuram a fazenda Mato Alto. Mario reconhece a voz de Argemiro na delegacia de São Paulo. Alice presta depoimento a Louzada. Ana Clara fica tensa quando César avisa que Carol será sua advogada. O Cassino Sol Nascente é inaugurado por César e Sinhá.

Quinta, 2 de fevereiro

Patrick indeniza a família de Wagner. Hirô se recusa a contar sobre as condições da empresa para Tanaka. Ralf e Damasceno conseguem entrar na casa de Sinhá e ficar surpresos com o que encontram no quarto de César. Ralf envia para Mario as fotos que Damasceno tirou do quarto de César. Alice fica aflita com a quantidade de cientes perdidos. Sinhá fala para Mocinha que Tanaka é herdeiro de uma fortuna. Lenita descobre que Flavinha não é sua filha. Loreta encontra as anotações sobre o parto de Lenita. César depõe e se faz de vítima para o delegado. Gaetano questiona Sinhá sobre o conteúdo das fotos que recebeu de Damasceno.

Sexta, 3 de fevereiro

Sinhá tenta confundir Gaetano. Flavinha indica um detetive para encontrar a filha de Lenita. Alice encerra o contrato com Moreira. Mocinha devolve ao cofre os documentos que furtou de Tanaka. Moreira é preso e acusa Alice de ser a chefe do esquema criminoso. Loretta busca documentos sobre a família que adotou a filha de Lenita. Patrick encontra uma pista que revela que Wagner pode estar vivo. Alice jura se vingar de César. Akira e sua mãe são convidados por Tanaka a morar com eles depois do casamento. Patrick encontra Wagner.