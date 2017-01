O que já se sabe sobre o acidente que matou Teori Zavascki: 7 coisas para começar o dia informado

O que você precisa saber 20/01/2017 | 07h27 Atualizada em

1. O que já se sabe sobre o acidente aéreo que matou o ministro Teori Zavascki



Um avião de pequeno porte caiu nesta quinta-feira no mar em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. As cinco pessoas que estavam a bordo morreram. Entre elas, o ministro Teori Zavascki, relator da Lava-Jato. Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, dono do avião, e Osmar Rodrigues, piloto, foram identificados. As outras duas vítimas não tiveram seus nomes revelados. O avião partiu do Campo de Marte, em São Paulo. Aqui, veja o que já se sabe sobre o acidente. Após serem retirados dos destroços da aeronave, durante a madrugada desta sexta-feira, os corpos foram ou estão sendo encaminhados ao IML de Angra dos Reis, onde devem ser reconhecidos por parentes. O velório de Teori Zavascki deve ser realizado em Porto Alegre.

2. Temer autoriza uso das Forças Armadas nas ruas de Natal



O presidente Michel Temer autorizou o uso das Forças Armadas para reforçar a segurança nas ruas de Natal, no Rio Grande do Norte (RN). Ele atendeu a um pedido do governo estadual, que se vê diante de uma crise carcerária e de uma série de ataques criminosos do lado de fora dos presídios. Após o apelo, por telefone, do governador de RN, Robinson Faria, a decisão de enviar ajuda federal foi definida em conjunto entre o presidente Temer, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann.

3. Homem morto a tiros na Cidade Baixa pode ter sido executado por engano

A principal suspeita da Polícia Civil neste início de investigação é de que o homem executado na Cidade Baixa na madrugada desta quinta-feira, em Porto Alegre, tenha siso escolhido por engano pelos criminosos. Neimar Brizolla da Conceição, 30 anos, estava no banco do caroneiro do Palio Weekend alvejado na Avenida João Pessoa, próximo à esquina com a Venâncio Aires. Ele morreu na hora atingido por pelo menos cinco tiros. O motorista do veículo se abaixou quando percebeu os disparos e foi alvejado nos dois braços, mas conseguiu chegar a pé ao HP, de onde já recebeu alta.



4. Posse de Trump dará nesta sexta-feira tom de nova era nos EUA

Um encontro amistoso, regado a xícar.as de chá no Salão Oval da Casa Branca, encerra nesta manhã uma das transições mais controversas da história recente americana e marca a volta do Partido Republicano ao governo dos Estados Unidos. Quando Barack Obama e Donald Trump se encontrarem para o início do tradicional rito de posse, 71 dias terão se passado desde a primeira reunião entre os dois, em 10 de novembro, logo após a vitória do magnata.

5. Zago prepara equipe para jogo-treino

O Inter fará duas atividades nesta sexta-feira, dia que antecede ao primeiro jogo-treino da equipe no ano, contra o Inter de Lages. Nos trabalhos com bola, Zago continuará experimentando sua equipe, que está em Viamão.





É esperada para esta sexta a chegada do atacante Beto da Silva a Porto Alegre. O peruano está "99% acertado" com o clube, segundo o empresário Baidek.

7. Calor e tempo seco predominam nesta sexta e no fim de semana

Com grande amplitude térmica, a sexta-feira prenuncia um final de semana de tempo seco e sol firme em todo o Rio Grande do Sul — um alento para quem deseja aproveitar o verão no litoral. O dia começa com temperaturas na casa dos 20ºC, mas os termômetros logo devem registrar mais de 30ºC, chegando a 33ºC em Uruguaiana, conforme a Somar Meteorologia. No fim de semana, o cenário não deve ser diferente: o calor continua, e com pouca chance de chuva. Pode haver apenas alguma precipitação isolada no Norte do Rio Grande do Sul na noite de sábado. O mar deve ficar calmo, com ondas não muito altas. No domingo, o tempo continua firme na maior parte das regiões do Estado.



Veja a previsão do tempo para a sua cidade