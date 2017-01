No primeiro Gre-Nal de 2017, Inter venceu por 2 a 1, de virada

Clássico gaúcho 15/01/2017 | 17h50 Atualizada em



O Estádio de Alceu Carvalho, na cidade de Santiago, foi palco de um Gre-Nal eletrizante e pegado, bem como se espera de um confronto entre os dois maiores times do Estado. As equipes se enfrentaram na noite de sábado, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da 29ª Copa Santiago de Futebol Juvenil. E quem levou a melhor foi o time sub-17 do Inter, que venceu de virada por 2 a 1.



Leia mais:

Santos desiste do negócio, e Hernán Barcos acerta retorno à LDU

Bruno Grassi espera ter mais oportunidades no Grêmio em 2017

Atlético-MG recusa oferta da China e define valor de Rafael Carioca



A primeira etapa foi de muito equilíbrio e com chances de gol claras para os dois lados. Mesmo com o bom começo do Inter, foi o Grêmio quem abriu o placar. Aos 15 minutos, em cobrança de falta, Lucas Araújo disparou um chute com muita força e a bola passou por entre as pernas do goleiro Leonardo Renner.

Logo na largada do segundo tempo, aos sete minutos, o goleiro gremista Breno cometeu falta fora da área em Jonathan e acabou sendo expulso. Com um jogador a mais, o Inter pressionou e foi superior. Aos 15 minutos, Juliano chutou rasteiro de longe e acertou o canto do goleiro Leandro Steffen, deixando tudo igual no placar.

A virada do Inter ocorreu aos 35 minutos, com Volnei, que recém tinha entrado na partida. De perna direita, ele cobrou uma falta indefensável e garantiu a vitória.

O Colorado volta a campo na noite desta segunda-feira, às 21h, contra a Ponte Preta. Já o Grêmio pega o Sport, terça-feira, às 20h. As duas partidas serão no Estádio de Alceu Carvalho.

JOGOS DE SEGUNDA-FEIA

19h — Chapecoense x São Paulo

21h — Ponte Preta x Internacional