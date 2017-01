"Moana" estreia no cinema de Santa Maria

Cinema 04/01/2017 | 16h00 Atualizada em

Diretamente das ilhas do Pacífico para as telonas de Santa Maria: "Moana". Nem um pouco parecida com a Cinderela, tampouco com a Bela Adormecida, a nova princesa da Disney é uma heroína de 16 anos que não precisa de um príncipe para ser feliz.

Foto: Divulgação / Disney

Com a ajuda de seus amigos, ela vive muitas aventuras em busca de seus ancestrais, navegadores que se moviam no mar por instinto.

Em meio a descobertas sobre seu passado, ela contará com a ajuda do gigante Maui para salvar o mundo.



Direção: John Musker e Ron Clements

Com: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson e Alan Tudyk

Produção: Estados Unidos, animação, 1h47min

Classificação: livre

Quando/Onde: ARCOPLEX ROYAL 2 (dublado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h20min, 16h40min, 19h, 21h20min), ARCOPLEX ROYAL 3 (3D dublado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h, 16h20min, 18h40min)

Confira o restante de programação da Arcoplex Cinemas:

MINHA MÃE É UMA PEÇA 2

Dona Hermínia está de volta, desta vez rica, como apresentadora de um programa de TV. A mãe superprotetora, porém, vai ter que lidar com a solidão, já que os filhos, Juliano e Marcelina, criaram asas.

Direção: César Rodrigues

Com: Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo e Mariana Xavier

Classificação: 12 anos

Onde: ARCOPLEX ROYAL 1 (dublado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h, 15h50min, 17h40min, 19h30min, 21h20min).

SULLY – O HERÓI DO RIO HUDSON

O piloto Chesley Sullenberger decide fazer um pouso forçado em pleno rio Hudson. Os passageiros sobrevivem e ele se torna um herói nacional. Mas Sully vai enfrentar um julgamento coordenado pela agência de regulação aérea nos Estados Unidos.



Direção: Clint Eastwood

Com: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney

Classificação: 10 anos

Onde: ARCOPLEX ROYAL 4 (legendado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h, 21h).



QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA

O coala Buster cria uma competição de canto para aumentar os rendimentos de seu antigo teatro.



Direção: Garth Jennings

Com: Mariana Ximenes, Wanessa Camargo e Fiuk

Classificação: livre

Onde: ARCOPLEX ROYAL 4 (dublado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h30min, 16h40min).



ROGUE ONE: UMA HISTÓRIA STAR WARS

Os rebeldes partem em uma missão para roubar os planos da Estrela da Morte, a arma de destruição do Império.



Direção: Gareth Edwards

Com: Felicity Jones e Diego Luna

Classificação: 12 anos

Onde: ARCOPLEX ROYAL 3 (3D legendado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (21h)