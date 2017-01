Militar é detido com arma ilegal em posto de gasolina de Santa Maria

Criminalidade 13/01/2017 | 10h38 Atualizada em

Um militar de 19 anos foi detido pela Brigada Militar (BM) após ser flagrado com um revólver no Posto de Gasolina Bittencourt, na Avenida Presidente Vargas, região central de Santa Maria, na noite desta quinta-feira.



Segundo a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), por volta das 19h30min, a BM foi notificada por populares, que informaram que um jovem estaria com uma arma de fogo no setor de conveniências do posto.



Assim que os policiais chegaram ao local, o jovem jogou o revólver no lixo e saiu correndo. Ele foi detido, encaminhado à DPPA e entregue à Polícia Militar após se identificar como militar do exército.



O revólver calibre 32 que estava com o militar foi apreendido. A arma de fabricação argentina estava com a numeração raspada.