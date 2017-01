José Augusto Barros: "As expectativas"

Paixão Tricolor 07/01/2017 | 08h07 Atualizada em

A especulação da hora dava conta do interesse do Grêmio, por indicação de Renato Portaluppi, no lateral Léo Moura. Pelo que vi de seus jogos com o Santa Cruz no Brasileirão de 2016, fisicamente, ele joga fácil nesse time do Grêmio e em competições como Gauchão e Copa do Brasil. Não sei qual objetivo nem qual o salário que ele pedirá, caso realmente venha, mas acredito que a direção pensa em Léo Moura como opção para o grupo. Nesse caso, e pela experiência e inegável qualidade técnica, acho que ele pode acrescentar ao time, em um ano em que teremos um calendário para lá de pesado. Além desses quesitos, ele ainda é um bom cobrador de faltas, coisa que vem nos fazendo falta há tempos. Sem contar, é claro, que ele fez um gol no coirmão, um dos que os levaram ao rebaixamento.



Enquanto isso, depois da desistência do Grêmio por Kayke, por motivos não revelados, as esperanças da torcida se voltam para a possível confirmação da contratação de Gabriel Fernández. Conhecido como "El Toro", por sua força física, o atacante tem um perfil que se enquadra no que o Grêmio buscava para seu ataque.

Estilo rompedor

Mesmo que o nível do Campeonato Uruguaio, no qual ele foi artilheiro com oito gols em 15 jogos, seja mais baixo do que o Brasileiro, acho que é um nome que acrescentará bastante. Pelo estilo de jogo mais rompedor, pode ser aquele atacante que decide jogos importantes em horas enrascadas, coisa que nos faltou em alguns momentos em 2016. Sem falar que, atuando com Luan e Douglas, teríamos um trio de luxo em 2017.

