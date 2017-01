José Augusto Barros: "Ano novo animado"

Paixão Tricolor 02/01/2017 | 08h39 Atualizada em

As probabilidades de reforços para esta semana animam o ano novo da torcida tricolor.



O famoso pacotão que a direção anuncia para os próximos dias pode mudar os destinos de 2017 para o Grêmio. Em entrevista publicada nos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho, nosso presidente, Romildo Bolzan, alertou para o fato de que times concorrentes estão contratando para a Libertadores, como o Palmeiras. Mesmo sabendo da importância da maior competição das Américas, acho necessário se preocupar com o Gauchão, competição que não ganhamos desde 2010.



Claro que a Libertadores é mais relevante, seria o grande título dos últimos anos, ainda mais com o comando de Renato Portaluppi.



Mas é importante ter noção da dificuldade que será vencer uma competição deste nível, com times tão qualificados.



Perdemos campeonato ganho



Por isso, acho importante lembrar do Gauchão. Em 2016, perdemos um campeonato que estava ganho para um time não mais do que mediano do Juventude. Essa mesma equipe acabou sendo derrotada para o fraco time do Inter, que foi rebaixado para a Série B, na decisão estadual.



Será um primeiro passo para que o Grêmio tenha um bom ano em 2017, quebrando a hegemonia do coirmão e voltando a ser o dono do Rio Grande do Sul!



*Diário Gaúcho