Irritado, Guardiola quer "entender" arbitragem inglesa

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, se mostrou irritado com a arbitragem inglesa, que ele afirma ainda tentar "entender", após a partida vencida por sua equipe por 2 a 1 sobre o Burnley, apesar de jogar com um jogador a menos por quase uma hora, nesta segunda-feira.



Ao ser perguntado se achava que o volante brasileiro Fernandinho merecia ser expulso, após receber um terceiro cartão vermelho nos últimos seis jogos que disputou, Guardiola respondeu:

— Eu preciso entender as regras daqui na Inglaterra. Eu sei que vocês (jornalistas) é que são especialistas, mas eu preciso entender — comentou.

O técnico do City, que chegou ao clube no início desta temporada, se mostrou especialmente irritado com a ação que resultou no gol do Burnley. Segundo Guardiola, uma falta foi cometida no goleiro Claudio Bravo pelo autor do gol, Ben Mee.

— Em qualquer lugar do mundo aquilo é uma falta no goleiro dentro da pequena área. Mas aqui não. Eu preciso entender isso — completou.

Confrontado por um jornalista, que afirmou que Guardiola não parecia feliz, o técnico respondeu com um sorriso.

— Eu sou mais feliz do que vocês imaginam, podem acreditar. Feliz ano novo.

Com a vitória, dois dias após a derrota para o Liverpool (1-0), o City se manteve na 3ª colocação do Campeonato Inglês, na espera dos resultados dos jogos desta terça-feira de Arsenal (4º) e Tottenham (5º).

