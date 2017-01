IPTU de Santa Maria em cota única deve ser pago até 20 de janeiro

Imposto 06/01/2017 | 08h30 Atualizada em

Se em anos anteriores, os contribuintes de Santa Maria tinham até três prazos diferentes para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em cota única, a partir de 2017 a oportunidade é uma só. E o prazo termina no próximo dia 20. Definida no ano passado, a medida visa rechear os cofres do município com o recolhimento da taxa. A contrapartida é o desconto para quem optar pela modalidade: ele pode chegar a 20% para quem estiver em dia com as taxas dos anos anteriores.

Outra mudança é o carnê. Nos anos anteriores, a cobrança vinha em blocos que continham de 15 a 17 folhinhas. Para economizar custos e papel, esse modelo foi substituído por um documento com apenas duas folhas A4 envelopadas. A prefeitura fechou um contrato com os Correios, que ficou a cargo da impressão e também da entrega dos cerca de 120 mil documentos. Porém, segundo o secretário municipal de Finanças, Jean-Pier Esquia, devido a um problema contratual a entrega está em atraso. Nesse caso, os contribuintes que quiserem aproveitar o desconto oferecido no pagamento em conta única podem buscar outros meios.

– Se, porventura, algum contribuinte ainda não recebeu o carnê deste ano, ele pode retirá-lo no primeiro andar do Centro Administrativo ou gerá-lo diretamente no site da prefeitura – afirmou o secretário, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura, acrescentando que a expectativa é arrecadar até R$ 40 milhões com o pagamento do IPTU 2017.

Como o recadastramento urbano não foi concluído, as casas irregulares e os ¿puxadinhos¿ não deverão ser contemplados na cobrança do tributo em 2017. Isso não impediria a prefeitura lançar uma nova cobrança, ao longo do ano. A decisão caberá ao prefeito, que também pode decidir cobrar o tributo no ano que vem.