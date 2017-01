Homem que estava foragido é preso escondido dentro de sofá em Santa Maria

Esconderijo descoberto 30/01/2017 | 18h08 Atualizada em

A Brigada Militar (BM) recapturou, na noite de domingo, um homem de 31 anos que estava foragido da Justiça. Até aí, nada de anormal. Diariamente, a BM prende diversas pessoas que estão em débito com o Poder Judiciário. Mas, nessa ocasião, o esconderijo do suspeito é que chamou a atenção. O homem estava dentro de um sofá, que estava sem o fundo, por onde ele entrou.

Homem é preso suspeito de arrombar casa e estuprar mulher em Faxinal do Soturno



O caso aconteceu por volta das 23h30min, na Rua Hilda Conceição Berleze, na Vila Maringá, no bairro Diácono João Luiz Pozzobon, na região centro-leste de Santa Maria. Por meio do 190, a Brigada Militar recebeu uma denúncia de que o homem foragido estava circulando pelas redondezas. Ao se aproximar do local indicado, os policiais avistaram o suspeito, que correu para dentro de uma casa ao receber a voz de prisão. Os brigadianos entraram na residência e, ao procurar, encontraram-no embaixo do sofá.

Polícia acredita que rixa motivou assassinato na região sul de Santa Maria



O homem havia sido preso em 17 de abril de 2015, após um roubo a pedestre. Posteriormente condenado, ele cumpria pena no regime semiaberto no Presídio Regional de Santa Maria. No entanto, ele não se apresentou como deveria, às 9h do dia 14 de dezembro do ano passado, e, por isso, foi declarado foragido.

Militar é preso por dirigir embriagado após acidente em Santa Maria



O homem foi levado à Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).