Homem morre após capotamento na BR-290 em São Gabriel  

Um acidente na BR-290, na manhã deste domingo, por volta das 6h45min, vitimou o comerciante José Amilton Sotero de Azambuja, 51 anos.

O veículo que ele conduzia, um Peugeot, com placas de São Gabriel, trafegava na rodovia no sentido São Gabriel-Rosário do Sul, quando, próximo do Km 430, ele teria perdido o controle do automóvel, ingressado na pista contrária e capotado. Após o capotamento, o veículo saiu da pista e colidiu contra uma árvore, onde havia um enxame de abelhas.

O Corpo de Bombeiro de São Gabriel e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro à vítima que, na sequência, foi encaminhada ao Hospital Santa Casa de Caridade de São Gabriel. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu minutos depois. Conforme informações dos bombeiros, Azambuja teve o corpo atingido por "várias picadas de abelhas".

Filho também envolvido

Ainda atrás do carro do pai, vinha, em um outro veículo – uma Saveiro, o filho do comerciante, João Vitor Farinha Azambuja, 20 anos, que ao presenciar o acidente do pai, estacionou o veículo e desceu o barranco para tentar ajudá-lo. Mas o jovem também foi atacado pelo enxame de abelhas. João Vitor está internado no Hospital Santa Casa de Caridade de São Gabriel, mas a instituição informou que não dá informações sobre pacientes.