Frente fria espalha chuva em todo o Estado: 7 coisas para começar o dia bem informado 

O que você precisa saber 25/01/2017 | 07h31 Atualizada em

1. Estado pode perder 8 mil professores em 2017

Após registrar o afastamento de 6,3 mil professores em 2016, a Secretaria Estadual da Educação teme enfrentar uma corrida por aposentadorias neste ano. O principal motivo da possível debandada – que também deverá atingir outras áreas do Estado, com risco de afetar a qualidade dos serviços prestados à população – é o avanço da reforma da Previdência, em debate no Congresso.

2. Quem está no páreo para substituir Teori Zavascki no STF

Com uma mobilização sem precedentes das mais altas esferas de poder tentando influenciar a nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Michel Temer tem procurado ouvir juristas em busca de um nome sem vinculações partidárias, capaz de substituir Teori Zavascki, morto na última quinta-feira na queda de um avião em Paraty (RJ).

3. Seleção Brasileira encara Colômbia em amistoso pela Chapecoense

A Seleção Brasileira fez na tarde desta terca-feira, no Estádio Nilton Santos, o único treino antes do amistoso contra a Colômbia, nesta quarta, as 21h45. O técnico Tite já definiu os 11 iniciais. O treinador escalou cinco nomes que chama com frequência: Weverton; Fagner, Geromel, Rodrigo Caio e Lucas Lima. Além deles, Fábio Santos, Walace, Willian Arão, Dudu, Diego Souza e Robinho foram os escolhidos e Tite.

4. Trump anuncia construção de muro na fronteira com o México

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ordenar nesta quarta-feira a construção de um muro na fronteira com o México, uma das principais promessas da campanha dele. No evento no Departamento de Segurança Interna, Trump planeja assinar uma ordem executiva para direcionar recursos federais para a construção do muro. A informação foi confirmada no Twitter do empresário.

5. Expectativa pelo anúncio de Cortez no Grêmio

Já fazendo atividades físicas no CT Luiz Carvalho, o lateral-esquerdo Cortez pode ser anunciado no Grêmio nesta quarta. No mesmo dia, o time treina em dois turnos.



6. Após derrota em jogo-treino, Inter tem dia de folga

Os jogadores do Inter terão um dia de descanso nesta quarta-feira. Na terça, eles participaram de jogo-treino contra o Tubarão-SC e perderam por 2 a 1.

7. Frente fria espalha chuva em todo o Estado

A quarta-feira amanheceu nublada na maior parte do Rio Grande do Sul. Durante o dia, a temperatura será amena, com possibilidade de chuva forte na maioria dos municípios. Na Região Metropolitana e no Litoral Norte, há previsão de queda de granizo. A temperatura deve variar entre os 20°C e os 30°C no Estado.