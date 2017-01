Federação Catarinense de Futebol reata laços com a CBF

Tudo bem 23/01/2017 | 21h37 Atualizada em

O novo presidente da Federação Catarinense de Futebol (FCF), Rubens Angelotti, garantiu não haver mais rusgas entre a entidade e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na tarde desta segunda-feira, durante o evento de lançamento do Campeonato Catarinense 2017, Angelotti explicou que a relação da FCF com a CBF é a melhor possível. Isso porque o antecessor de Angelotti, Delfim Pádua Peixoto Filho, era um dos principais opositores do presidente da confederação, Marco Polo Del Nero. Delfim, que comandou a FCF por 31 anos, foi uma das 71 vítimas do voo da LaMia, que levava a delegação da Chapecoense, jornalistas e dirigentes à Colômbia, na madrugada de 29 de novembro do ano passado.

Delfim assumiu o cargo de vice-presidente da CBF em abril de 2015 e pleiteava ser o mandatário da entidade quando Del Nero foi afastado, em razão de investigações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no ano passado. À época, o catarinense estava com 74 anos, era o vice-presidente mais velho e deveria ficar com o cargo. Mas, Del Nero tornou o vice Coronel Nunes, do Pará, então com 77 anos, que acabou assumindo o comando da CBF durante o período.



Após assumir o comando da FCF, em dezembro de 2016, Rubens Angelotti foi ao Rio de Janeiro, na sede da entidade, onde disse ter sido muito bem recebido e que, as desavenças entre o ex-comandante do futebol de Santa Catarina com a CBF estão devidamente superadas.

– A relação da FCF com a CBF é a melhor possível. Estive lá junto com o Del Nero e fui muito bem recebido. Acertamos as arestas que haviam entre FCF e CBF. Hoje, a CBF está de portas abertas para os clubes de SC e para a Federação. O que passou da Federação com a CBF é coisa do passado. Hoje, a CBF está pronta para atender à federação e aos clubes catarinenses – pontuou Rubens Angelotti.

