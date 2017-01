Faculdade de Santa Maria terá Pós-Graduação em Agronegócio

Ensino Superior 05/01/2017 | 12h15 Atualizada em

A Faculdade Metodista de Santa Maria (Fames) agora conta com a Pós-Graduação em Agronegócio. A especialização visa atender a demanda do mercado de trabalho, com o incremento de contribuir com a formação de profissionais que possam atuar no setor agropecuário e na realidade rural, tanto em atividades de pesquisa quanto no estabelecimento de estratégias de inserção de produtos do tipo em cadeias produtivas junto a empresas e a organizações.

O curso é destino para pessoas já formadas e terá duração de 18 meses (três semestres), divididos em 400 horas. As aulas serão quinzenais e ministradas nas sextas e sábados.

As matrículas devem ser abertas em breve e poderão ser feitas na site da Fames. Serão ofertadas 30 vagas. As mensalidades custam R$ 399,00. O início das aulas está marcado para o dia 28 de abril.