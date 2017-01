Eduardo Gabardo: "Rogerinho volta bem preparado"

Coluna do Guerra 23/01/2017 | 08h05 Atualizada em

O preparador físico do Grêmio, Rogério Dias, o Rogerinho, abre a temporada 2017 com o currículo ainda mais reforçado. Logo após a conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil, o profissional usou parte das férias para se aprimorar e realizou dois cursos voltados à área que comanda no clube: a preparação física.



O profissional de 40 anos, 18 de Grêmio, completou o Programa de Qualificação em Treinamento Físico-Funcional, da academia Bpro, e o Programa de Treinamento Keiser Functional Certification.



Futuro



Depois da rescisão de contrato com o Inter, o meia Alex está aproveitando os últimos dias de férias. Com algumas propostas, ele vai definir o seu futuro na semana que vem. A ideia é seguir jogando mais alguns anos.



Reforço – Bruno Cortez faz parte da lista de reforços do Grêmio. Depois de surgir bem no Botafogo, não confirmou no São Paulo e não foi bem no Japão. Está no perfil da maior parte de contratações até agora. Jogadores para grupo que precisam superar a desconfiança.



Processo – Sem contratações de impacto e com mudanças na zaga, a afirmação do time do Inter pode demorar um pouco. No primeiro jogo-treino do ano, 0 a 0 com o Inter de Lages. Com três meses pela frente até o início da Série B, Antônio Carlos Zago terá muito trabalho. Amanhã, o desfio será contra o Tubarão.



