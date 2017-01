Eduardo Gabardo: "Rivalidade Gre-Nal em 2017"

Coluna do Guerra 16/01/2017 | 07h57 Atualizada em

O primeiro Gre-Nal de 2017 está marcado para o dia 5 de março, na Arena. E talvez seja o único. Outros clássicos podem ocorrer nas finais do Gauchão, Primeira Liga e Copa do Brasil, mas garantido mesmo só o da fase classificatória do Estadual.



Com o Inter na série B, a temporada pode ser de rivalidade mais fora do que dentro de campo.



NOVA POTÊNCIA? – Os chineses são ambiciosos também no futebol. Depois do investimento milionário nos clubes, a ideia agora é fortalecer a seleção, que participou de apenas uma Copa, em 2002. Agora, os times locais poderão escalar no máximo três estrangeiros. E será obrigatória a presença de um jogador chinês sub-23 na equipe.



O PRESIDENTE-PROBLEMA – No futebol ficou normal utilizar a expressão jogador-problema para se referir aos profissionais que arrumam muita confusão. Na CBF, Marco Polo Del Nero está mostrando que o termo pode chegar também aos gabinetes.

A última que envolve ele é o bloqueio da verba da Fifa para o projeto de legado do futebol brasileiro depois da Copa. O motivo é o envolvimento de Del Nero no escândalo de corrupção descoberto pelo FBI. O presidente da CBF segue sem viajar para o Exterior e, provavelmente, não estará na Copa de 2018.



VIDA DIFÍCIL – Depois de levar 4 a 0 do Everton, o Manchester City caiu para o 5° lugar no Campeonato Inglês, dez pontos atrás do líder Chelsea. Guardiola vive momento de muitas cobranças e deve passar o ano sem títulos.



