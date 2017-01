Eduardo Gabardo: "Problema triplo "

Coluna do Guerra 11/01/2017 | 08h03 Atualizada em

A iminente saída de William é uma dor de cabeça extra para os dirigentes do Inter, que já tem problemas de sobra para montar o grupo para a Série B.

A primeira dificuldade é perder um dos principais jogadores do time. Depois vem o valor. Ele sairia por uma quantia bem baixa. E por último, a reposição. Será difícil encontrar um lateral com essa qualidade no mercado. É grande a chance de Ceará começar a temporada como titular.

Ameaçada – A Copa de Campeões, uma boa iniciativa do começo deste ano, está ameaçada de não sair depois da desistência de um patrocinador. A organização busca um novo apoiador para bancar as premiações do Grêmio, Nacional, Peñarol e Olimpia.

Repercussão – A chegada de Léo Moura foi marcada por um discurso positivo. Além disso, seu salário será relativamente baixo para os padrões milionários do futebol. Com isso, parece que a repercussão negativa da sua contratação está diminuindo.

Ele também poderá ser aproveitado no meio-campo, já que outro lateral, Leonardo, do Boa Esporte, também foi anunciado.

Milionários – O atacante Marinho viaja nesta semana para ser anunciado pelo Changchun Yatai. Deve formar dupla de ataque com Marcelo Moreno, que está negociando a renovação de contrato. As últimas grandes contratações do mercado chinês foram Hulk, Oscar e Tévez, todos sul-americanos. O grande desafio é conseguir levar as estrelas europeias no auge. Dinheiro eles têm de sobra.

