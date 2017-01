Eduardo Gabardo: "Ponto final"

Coluna do Guerra 28/01/2017 | 08h06 Atualizada em

Está na hora de encerrar essa polêmica envolvendo Geromel. A reunião da terça-feira será fundamental para isso. Sem proposta boa para o Grêmio, não tem conversa. O jogador tem de cumprir o contrato e pronto. O que não pode é esse assunto atrapalhar o começo de ano do clube. Pelo temperamento de Geromel, o mais provável é que a situação fique muito bem resolvida.

Lateral – Carlinhos surgiu muito bem na seleção sub-20 em 2007, ganhando o Sul-Americano em um time que tinha Lucas Leiva e Pato. De lá para cá, seu grande momento foi no Fluminense. A temporada 2016 no São Paulo não foi boa.

Começo – Acompanhei os dois primeiros jogos da Chapecoense na temporada. Foram dois empates, em um amistoso, contra o Palmeiras, e na Primeira Liga, contra o Joinville. O difícil trabalho de reconstrução do time começou com uma equipe que ainda busca entrosamento, mas que mostrou equilíbrio e boa perspectiva.

Mais um? – Depois de, enfim, se firmar no Villarreal, Pato negocia com o Tianjin Quanjian, da China. Na semana passada ele deu entrevistas dizendo que ainda sonha com Seleção, mesmo após a problema que teve com Tite na época de Corinthians. Será difícil, mas, ao menos, o técnico está olhando para os jogadores de lá. Afinal, Paulinho e Renato Augusto têm sido convocados.

*Diário Gaúcho